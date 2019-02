Najbolje plačana manekenka na svetu spremenila videz

Nedavno je v sodelovanju z italijansko modno revijo Vogue posnela drzne fotografije, na katerih je v retro stilu med drugim pozirala tudi popolnoma gola. Kmalu zatem, ko so izšle njene nove fotografije, je na svojem Instagramu delila selfi, ki ga je posnela v svojem avtomobilu in na katerem je vidno, da je prestala manjšo vizualno spremembo. Sprednje lase je postrigla v moden frufru in svoje oboževalce vprašala za mnenje. Zapisala je: ''Da, ne, mogoče?''

Videz je tako pri novodobnih Instagram vplivnicah kot modelih in manekenkah na prvem mestu in ker se trendi hitro spreminjajo, publika pa od svojih ikon pričakuje nenehen napredek, razvoj in drznost, se je Kendall odločila za rahlo spremembo pričeske, ki jo sicer že dolga leta nosi v skoraj enaki obliki, dolžini in barvi. Ali se bo njena sprememba videza ustavila zgolj pri spremembi pričeske, pa bomo še izvedeli.