Najbolje plačana manekenka na svetu: Zaradi sester se nisem počutila seksi

V intervjuju za britanskiTelegraph je 23-letna Kendall Jenner , ki je danes najbolje plačana manekenka na svetu, priznala, da se zaradi svojih slavnih sester iz klana Kardashian dolgo ni počutila dovolj samozavestno in seksi. Njene sestre Kim , Kylie , Khloe in Kourtney so postale prepoznavne prav zaradi svojih izstopajočih oblin, s katerimi se Kendall nikoli ni ponašala.

Povedala je, da so bile njene frustracije največje prav v najstniškem obdobju, ko je z vsemi preostalimi družinskimi člani nastopila v resničnostni oddaji Kardashianovi: ''Vedno sem bila drobna in suhljata in ob pogledu na svoje sestre se nisem počutila dobro. Spraševala se se, ali bi morala biti tako seksi, kot so one ... Enostano nisem čutila, da spadam v isto družino. O nekdaj so imele več oblin, večje oprsje – jaz pa ne.''