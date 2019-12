Najbolje plačana manekenka na svetu iz postelje odgovarjala na intimna vprašanja

Kendall Jenner je gostovala v Calvin Kleinovi epizodi 'V postelji z', v kateri je kot ambasadorka priznane modne hiše odgovarjala na nekatera intimna vprašanja.

Modna hiša Calvin Klein je prek YouTuba izdala novo epizodo 'V postelji z', v kateri njeni ambasadorji iz postelje odgovarjajo na nekatera intimna vprašanja. Tokratna zvezda oddaje je bila najbolje plačana manekenka na svetu, Kendall Jenner, ki je v Calvin Kleinovih oblačilih razkrila, kaj najraje počne v postelji.

''Pozdravljeni, moje ime je Kendall Jenner. Pridite v posteljo z mano,'' je pozdravila 24-letna manekenka, sicer članica ene najslavnejših družin na svetu, Kardashian-Jenner. Potem ko je smuknila v posteljo, je povedala, kaj v njej najraje počne: ''Najverjetneje je to sproščanje, gledanje televizijskih programov in podobno. Ob tem najraje jem hrano in absolutno lenarim.''

Najbolje plačana manekenka na svetu je povedala, kaj najraje počne v postelji in s kom bi v njej najraje opravljala. FOTO: Profimedia

Njena najljubša zvrst filmov so komedije, kot denimo Nora brata, Dekliščina, Marley&Me in podobno. Kot najljubše 'posteljne prigrizke' je izpostavila piškote in sladoled, ki jim ponavadi sledi kakšna slana jed. ''V bližini moje hiše se nahaja dobra restavracija, kjer ponavadi naročim dobro vročo skledo čilija, ki se še posebej prileže, ko je zunaj hladno.'' Resničnostna zvezdnica se je opisala kot neke vrste 'staro dušo' oziroma 'babico', ki rada hodi zgodaj v posteljo, še posebej ob dnevih, ko zvečer nima nobenih posebnih načrtov. ''V posteljo se ponavadi odpravim okoli 22.00, zbujam pa se precej zgodaj. Všeč mi je, če se moj dan začne zgodaj ... Obožujem dobre nedelje, ob katerih nimam nobenih opravkov ali jutranjih alarmov.''

Kendall Jenner se je opisala kot babica, ki zvečer zgodaj zaspi. FOTO: Profimedia