Najboljša prijateljica Khloe Kardashian pričakuje prvega otroka

V zapisu ob objavljeni fotografiji je razkrila, da ne ve, kdaj točno je zanosila in da je preprosto začutila, da pričakuje otroka: ''Vedno poslušam svoje srce in odločila sem se, da bo preostanek mojega življenja tudi najboljši del mojega življewnja. Noseča sem! Ne vem, kdaj sem zanosila, vedela pa sem, da pričakujem. Bog se je najbrž odločil, da sem zdaj jaz na vrsti in ne bi mogla biti bolj hvaležna za to malo dušo, ki raste v meni. Jaz sem tvoja, otročiček, in ti moj.''

Pod njeno objavo na instagramu se je vsula množica čestitk in pozitivnih komentarjev, svojo srečo pa je izrazila tudi Khloe, ki je napisala: ''Čestitke Mika May!!!! Čutim neizmerno srečo in ljubezen zaradi te novice. Bog je neverjeten! Tebe in otroka imam noro rada.''

Malika, ki se je po dveh letih razmerja razšla z ameriškim raperjem O.T. Genesisom, zaenkrat ni razkrila identitete otrokovega očeta, za revijo People pa je povedala, da je že v 14. tednu nosečnosti in da je pričakovani rok poroda marca prihodnje leto.