Najboljša prijateljica Khloe Kardashian razkrila ime otrokovega očeta

36-letno Maliko Haqq je javnost spoznala v resničnostnem šovu Kardashianovi, kjer se je predstavila kot najboljša prijateljica Khloe Kardashian . Pred meseci je odelodanila, da pričakuje svojega prvega otroka, podrobnosti o identiteti otrokovega očeta pa je zadržala zase. Ker je bila takrat in je še vedno uradno samska, so mnogi namigovali, da je zanosila s pomočjo umetne oploditve, a se je na nedavni zabavi pred rojstvom otroka (baby shower) izkazalo, da je resnica drugačna.

Visoko noseča Malika je na zabavo povabila samo pripadnice ženskega spola, med katerimi so bile seveda tudi Khloe, Kris Jenner in ostale članice klana Kardashian. Ob tem je dejala, da se je za zabavo brez moških odločila zato, ker so bile ženske tiste, ki so ji ''100-odstotno pomagale prebroditi obdobje nosečnosti.''

Prvič pa je spregovorila tudi o identiteti otrokovega očeta in dejala: ''Ne glede na to, ali mi je prinesel kosilo, me poklical ali mi poslal sporočilo ... Za svojega malega dečka sem izjemno hvaležna Odisu Floresu.''