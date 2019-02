Najboljše in najslabše oblečeni zvezdniki na podelitvi oskarjev

Na letošnji podelitvi oskarjev ni manjkalo zvezdnic, ki so s svojimi modnimi izbirami dokazale, da je preverjena eleganca še vedno v modi, nekaj pa je bilo tudi takšnih, ki so stopile korak dlje in odprle vrata romantičnim modnim kreacijam. Slednje so izstopale po nežnejših ter močnejših odtenkih roza in rdeče barve in po številnih valovitih dodatkih, ki so ustvarili rahlo pravljičen videz. Na rdeči preprogi so v glamuroznih romantičnih oblekah navdušile igralke Linda Cardellini, Gemma Chan, Kiki Layne, kantavtorica Kacey Musgraves in pevka Jennifer Hudson, medtem ko so se 'preverjene' elegance držale latino diva Jennifer Lopez, igralka Brie Larson, manekenka Irina Shayk in igralka Charlize Theron. Oblekama slednjih je bil skupen podoben kroj na hrbtni strani: lepotici sta namreč nosili dolgi oprijeti obleki z močno odprtim hrbtnim delom. Med vsemi naštetimi je bila nekaj posebnega zagotovo tudi kreacija glasbenice in igralke Lady Gage, ki je na rdečo preprogo zakorala v kreaciji modnega oblikovalca Alexandra McQueena.