Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Najboljše in najslabše z rdeče preproge zlatih globusov

Los Angeles, 12. 01. 2026 09.23 pred 44 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Jennifer Lawrence

V mestu angelov so podelili zlate globuse. Kot pričakovano, so zvezdniki in zvezdnice za poseben večer nadeli glamurozne toalete, v katerih so pozirali pred številnimi fotografi. Medtem ko so nekateri prisegli na klasiko, so drugi presenetili z bolj drznimi odločitvami. Preverite najboljše in najslabše z rdeče preproge zlatih globusov.

Katere zvezdnice so se odločile za drznejše toalete?

Za volančke in volumen se je odločila zvezdnica serije Beli lotos Parker Posey, ki je videz dopolnila s črnimi prosojnimi rokavicami. Jennifer Lopez je za priložnost nadela prosojno obleko z dramatičnim vzorcem in vlečko. Prosojno kreacijo s cvetličnim potiskom je izbrala tudi igralka Jennifer Lawrence.

V rožnati svetlikajoči se toaleti je nosečniški trebušček pokazala igralka Hailee Steinfeld, medtem ko je izklesano postavo v dvodelnem pastelno rumenem setu pokazala igralka Emma Stone. Za barve sta se odločili še nagrajenki Jessie Buckley v sinje modri kreaciji in Rose Byrne v kričeče zeleni. V rožnati je blestela voditeljica večera Nikki Glaser.

Zvezdnice, ki so prisegle na klasiko

Tudi letos na rdeči preprogi ni manjkalo črno-belih modnih odločitev. Za klasiko so se odločile igralka Chase Infiniti, ki je črno obleko dopolnila s svetlikajočim korzetom, igralka Teyana Taylor, ki je v obleki drzno pokazala del zadnje plati, in glasbenica ter nominiranka Ariana Grande.

V črnini so blestele tudi igralka Jenna Ortega in glasbenici Miley Cyrus ter Lisa iz skupine Blackpink. Klasično črno sta z nekaj barve dopolnili Selena Gomez in Bella Ramsey. V povsem beli kreaciji se je po rdeči preprogi sprehodila Pamela Anderson.

Kaj pa zvezdniki?

Za klasični črni smoking sta se odločila hollywoodska zvezdnika Leonardo DiCaprio in George Clooney. V temno rjavi obleki se je po rdeči preprogi sprehodil Adam Sandler, za temno modro obleko pa se je odločil igralec Glen Powell. Na črn suknjič, ki ga je dopolnil s črnim puloverjem, je stavil igralec John Krasinski.

Črnini nista ubežala niti mlada hollywoodska zvezdnika Timothée Chalamet in Jacob Elordi. Za zlate globuse je zlato srajco nadel igralec Walton Goggins, v sivi kombinaciji pa je navdušil mladi nagrajenec Owen Cooper.

zlati globusi moda rdeča preproga

Zet Arnolda Schwarzeneggerja ni prepričan, kaj narediti z njegovim darilom

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
12. 01. 2026 09.56
Komaj čakam na dan, ko bo luč sveta ugledala dokumentacija z vsemi imeni, ki so bili na letalu. Nekje sem bral, da je razlog zakaj jih še niso razkrili, ker so v igri zelo velika imena, ki ščitijo še večja imena. FBI hoče razkriti vse.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Prvič rodila pri 74 letih
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
Zakaj otroci lažejo in kako se starši učinkovito odzovejo
Zakaj otroci lažejo in kako se starši učinkovito odzovejo
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka v maju pričakuje dojenčka
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka novo poglavje, raki so hvaležni
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka novo poglavje, raki so hvaležni
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Razpad zveze po dveh letih razmerja
Razpad zveze po dveh letih razmerja
vizita
Portal
Zaradi tega ste januarja bolj utrujeni kot ostale mesece
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Najmlajša oseba z Alzheimerjevo boleznijo: primer, ki je pretresel znanstveno skupnost
Najmlajša oseba z Alzheimerjevo boleznijo: primer, ki je pretresel znanstveno skupnost
cekin
Portal
Branko Železnik: 'Slovenci imamo milijarde na računih.' Zakaj jih ne vlagamo?
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Zakaj pozimi trošimo več?
Zakaj pozimi trošimo več?
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
moskisvet
Portal
Svet športa žaluje: Poslovil se je najbolj nori vratar
Ali kratke vožnje po mestu škodujejo motorju?
Ali kratke vožnje po mestu škodujejo motorju?
Sončna destinacija, ki jo morate obiskati to zimo
Sončna destinacija, ki jo morate obiskati to zimo
Saga v družini Beckham se nadaljuje
Saga v družini Beckham se nadaljuje
dominvrt
Portal
Topel črni odtenek Espresso Martini: barvni trend, ki bo prevzel interierje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
okusno
Portal
Fit sladica s skuto, ki ne pokvari prehranskih ciljev
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
voyo
Portal
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445