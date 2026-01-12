Najboljše in najslabše z rdeče preproge zlatih globusov

Katere zvezdnice so se odločile za drznejše toalete?

Za volančke in volumen se je odločila zvezdnica serije Beli lotos Parker Posey, ki je videz dopolnila s črnimi prosojnimi rokavicami. Jennifer Lopez je za priložnost nadela prosojno obleko z dramatičnim vzorcem in vlečko. Prosojno kreacijo s cvetličnim potiskom je izbrala tudi igralka Jennifer Lawrence. V rožnati svetlikajoči se toaleti je nosečniški trebušček pokazala igralka Hailee Steinfeld, medtem ko je izklesano postavo v dvodelnem pastelno rumenem setu pokazala igralka Emma Stone. Za barve sta se odločili še nagrajenki Jessie Buckley v sinje modri kreaciji in Rose Byrne v kričeče zeleni. V rožnati je blestela voditeljica večera Nikki Glaser.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Parker Posey AP

Jennifer Lopez AP

Jennifer Lawrence AP

Jessie Buckley AP

Hailee Steinfeld AP

Emma Stone AP

Rose Byrne AP

Nikki Glaser AP















Zvezdnice, ki so prisegle na klasiko

Tudi letos na rdeči preprogi ni manjkalo črno-belih modnih odločitev. Za klasiko so se odločile igralka Chase Infiniti, ki je črno obleko dopolnila s svetlikajočim korzetom, igralka Teyana Taylor, ki je v obleki drzno pokazala del zadnje plati, in glasbenica ter nominiranka Ariana Grande. V črnini so blestele tudi igralka Jenna Ortega in glasbenici Miley Cyrus ter Lisa iz skupine Blackpink. Klasično črno sta z nekaj barve dopolnili Selena Gomez in Bella Ramsey. V povsem beli kreaciji se je po rdeči preprogi sprehodila Pamela Anderson.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Chase Infiniti AP

Teyana Taylor AP

Ariana Grande AP

Jenna Ortega AP

Miley Cyrus AP

Lisa AP

Selena Gomez AP

Bella Ramsey AP

Pamela Anderson AP

















Kaj pa zvezdniki?

Za klasični črni smoking sta se odločila hollywoodska zvezdnika Leonardo DiCaprio in George Clooney. V temno rjavi obleki se je po rdeči preprogi sprehodil Adam Sandler, za temno modro obleko pa se je odločil igralec Glen Powell. Na črn suknjič, ki ga je dopolnil s črnim puloverjem, je stavil igralec John Krasinski. Črnini nista ubežala niti mlada hollywoodska zvezdnika Timothée Chalamet in Jacob Elordi. Za zlate globuse je zlato srajco nadel igralec Walton Goggins, v sivi kombinaciji pa je navdušil mladi nagrajenec Owen Cooper.