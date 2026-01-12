Najboljše in najslabše z rdeče preproge zlatih globusov

Katere zvezdnice so se odločile za drznejše toalete?
Za volančke in volumen se je odločila zvezdnica serije Beli lotos Parker Posey, ki je videz dopolnila s črnimi prosojnimi rokavicami. Jennifer Lopez je za priložnost nadela prosojno obleko z dramatičnim vzorcem in vlečko. Prosojno kreacijo s cvetličnim potiskom je izbrala tudi igralka Jennifer Lawrence.
V rožnati svetlikajoči se toaleti je nosečniški trebušček pokazala igralka Hailee Steinfeld, medtem ko je izklesano postavo v dvodelnem pastelno rumenem setu pokazala igralka Emma Stone. Za barve sta se odločili še nagrajenki Jessie Buckley v sinje modri kreaciji in Rose Byrne v kričeče zeleni. V rožnati je blestela voditeljica večera Nikki Glaser.
Zvezdnice, ki so prisegle na klasiko
Tudi letos na rdeči preprogi ni manjkalo črno-belih modnih odločitev. Za klasiko so se odločile igralka Chase Infiniti, ki je črno obleko dopolnila s svetlikajočim korzetom, igralka Teyana Taylor, ki je v obleki drzno pokazala del zadnje plati, in glasbenica ter nominiranka Ariana Grande.
V črnini so blestele tudi igralka Jenna Ortega in glasbenici Miley Cyrus ter Lisa iz skupine Blackpink. Klasično črno sta z nekaj barve dopolnili Selena Gomez in Bella Ramsey. V povsem beli kreaciji se je po rdeči preprogi sprehodila Pamela Anderson.
Kaj pa zvezdniki?
Za klasični črni smoking sta se odločila hollywoodska zvezdnika Leonardo DiCaprio in George Clooney. V temno rjavi obleki se je po rdeči preprogi sprehodil Adam Sandler, za temno modro obleko pa se je odločil igralec Glen Powell. Na črn suknjič, ki ga je dopolnil s črnim puloverjem, je stavil igralec John Krasinski.
Črnini nista ubežala niti mlada hollywoodska zvezdnika Timothée Chalamet in Jacob Elordi. Za zlate globuse je zlato srajco nadel igralec Walton Goggins, v sivi kombinaciji pa je navdušil mladi nagrajenec Owen Cooper.
