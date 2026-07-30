'Najboljše pri snemanju z Zendayo je, da sem tudi sam boljši igralec'

Tom Holland in Zendaya sta trenutno najbolj priljubljen zvezdniški par pod soncem. Pa ne samo zato, ker skupaj promovirata dva filma, v katerih sta sodelovala, temveč tudi zato, ker se po rdečih preprogah zdaj ponosno sprehajata kot par. Od nedavnega celo kot zakonca.
Na premierah filma Spider-Man: Nov dan, ki je nedavno prišel na velika platna, vedno znova potrjujeta, da veljata za enega najbolj zglednih in zaljubljenih parov med zvezdniki. Še posebej veliko pozornosti pa vsakič znova pritegnejo njune nepričakovane, prikupne izjave na račun drug drugega, s katerimi razkrivata, kako zelo rada se imata in kako cenita drug drugega.
Na eni od premier je britanski zvezdnik novinarje navdušil z odgovorom na vprašanje, kaj je najboljša stvar pri tem, da lahko na snemanjih sodeluje s svojo ženo. In čeprav bi morda pričakovali, da bo rekel, da je najlepše, da sta ves čas skupaj, je 30-letnik odgovoril drugače. "Ona je bolj nadarjena kot jaz," je povedal povsem iskreno in dodal, da prav to, da si lahko snemalni set deli z njo, tudi njega dela boljšega človeka in igralca. "Najboljša stvar pri sodelovanju z Z je to, da vse nas dela boljše," je še dodal v smehu.
Obenem je v intervjuju ponosno izpostavil še, da je izjemno hvaležen, ker pri filmu lahko sodeluje s tako profesionalno ekipo. "Zelo sem hvaležen, da lahko delam na tako visokem nivoju in to delim z osebo, ki mi pomeni največ. Ničesar ne bi spremenil," je povedal zvezdnik, ki je svojo ženo spoznal prav na prvem snemanju filma Spider-Man.
Njun odnos se je začel, ko sta bila stara 20 in 19 let, deset let kasneje pa njuno sodelovanje še vedno velja za eno najuspešnejših v Marvelovem filmskem vesolju. Par, ki je odrastel skupaj prav v okviru omenjene franšize, se zdaj preizkuša v še bolj zahtevnih vlogah. Nedavno sta nastopila v Nolanovem spektaklu Odiseja, ki se že uvršča med najuspešnejše filme leta. Analitiki napovedujejo tudi, da bosta s filmom Spider-Man: Nov dan postavila nov mejnik: postala bosta prva poročena igralca s filmoma na vrhu svetovnih lestvic gledanosti hkrati.
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