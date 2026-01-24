Najboljše šale na račun Beckhamovih

V javnosti še vedno odmeva šest strani dolg zapis, ki ga je na svojem Instagramu objavil prvorojenec Davida in Victorie Beckham. 26-letni Brooklyn je v zapisu slavnim staršem očital marsikaj, med bolj izstopajočimi pa je bil očitek mami Victorii, ki naj bi po njegovih besedah z njim na poroki plesala "zelo neprimerno".

Spomnimo, zapisal je: "Mama mi je ugrabila prvi ples z ženo, ki je bil načrtovan že tedne vnaprej in bi se moral odviti ob romantični ljubezenski pesmi. Pred 500 poročnimi gosti me je Marc Anthony poklical na oder, ko je bil po urniku načrtovan moj romantični ples z ženo, a namesto tega me je čakala mama, da bi plesala z mano. Pred vsemi je zelo neprimerno plesala ob meni." Brooklyn je dodal, da se v življenju še nikoli ni počutil bolj nelagodno ali ponižano. Prav na ta račun je na spletu zakrožilo največ šal, ki Victorio prikazujejo v najrazličnejših pozah na plesišču.