Tuja scena

Najboljše šale na račun Beckhamovih

Los Angeles, 24. 01. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Victoria Beckham

Drama družine Beckham že slab teden dni polni medije in družbena omrežja. Javni spor med slavnima staršema Davidom in Victorio ter njunim prvorojencem Brooklynom je na spletu rodil številne viralne šale, med katerimi prevladujejo plešoča Victoria, pranje umazanega perila na Instagramu in 'pakt' med družinskima izobčencema princem Harryjem in Brooklynom.

V javnosti še vedno odmeva šest strani dolg zapis, ki ga je na svojem Instagramu objavil prvorojenec Davida in Victorie Beckham. 26-letni Brooklyn je v zapisu slavnim staršem očital marsikaj, med bolj izstopajočimi pa je bil očitek mami Victorii, ki naj bi po njegovih besedah z njim na poroki plesala "zelo neprimerno".

Spomnimo, zapisal je: "Mama mi je ugrabila prvi ples z ženo, ki je bil načrtovan že tedne vnaprej in bi se moral odviti ob romantični ljubezenski pesmi. Pred 500 poročnimi gosti me je Marc Anthony poklical na oder, ko je bil po urniku načrtovan moj romantični ples z ženo, a namesto tega me je čakala mama, da bi plesala z mano. Pred vsemi je zelo neprimerno plesala ob meni." Brooklyn je dodal, da se v življenju še nikoli ni počutil bolj nelagodno ali ponižano. Prav na ta račun je na spletu zakrožilo največ šal, ki Victorio prikazujejo v najrazličnejših pozah na plesišču.

'Victoria na Brooklynovi poroki'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

'Victoria Beckham na poroki svojega sina'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

'Ne vem za vas, ampak po nekaj pijačah sem prva na plesišču z gibi, za katere nisem vedela, da jih imam'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

'Victoria Beckham med Brooklynovim prvim plesom'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ali je Victoria tašča iz nočne more? Tudi to so se spraševali uporabniki družbenih platform, ki so modno oblikovalko uprizorili celo kot Zlohotnico iz zgodbe o Trnuljčici.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Uporabniki na spletu so se pošalili tudi na račun dejstva, da je sin s slavnimi starši obračunal kar prek Instagrama. "Vidimo lahko, da je Brooklyn Beckham sedaj zelo bogat. Svojo zgodbo bi lahko prodal za mastne denarce, namesto tega pa je zastonj objavil nekaj Instagram zgodb."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Javnosti ni ušlo niti dejstvo, da javno pranje umazanega perila med Beckhamovimi zelo spominja na javne spore angleške kraljeve družine. Uporabniki na TikToku so se hitro pošalili, da so kamere že ujele prvo srečanje med družinskima izobčencema Brooklynom in princem Harryjem.

'Izredna novica: Brooklyn Beckham in princ Harry posneta med skrivnim srečanjem pred nekaj dnevi.'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

david beckham victoria beckham brooklyn beckham šale spor družina

Skrivnosti
