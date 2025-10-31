Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Najboljši mladi chef postal Andy Ferguson, izvrsten rezultat predstavnika Slovenije

Milano, 31. 10. 2025 12.49 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

V finalu najpomembnejšega svetovnega tekmovanja mladih kuharjev S.Pellegrino Young Chef Academy je slavil predstavnik Hong Konga Andy Ferguson. V petnajsterici najboljših se je od skupno 3700 prijavljenih predstavil tudi slovenski predstavnik Pablo Donadio Falcon iz Hiše Franko. "Vesel sem, da sem na celotni poti do predstavitve v finalu ostal zvest sam sebi," je dejal po velikem uspehu.

Na znamenitem gradu Castello Sforzesco so se v preteklih dneh v bitki za naziv mladega chefa, mlajšega od 30 let, v sklopu tekmovanja S.Pellegrino Young Chef Academy pomerili najboljši mladi kuharji na svetu. Med 3700 prijavljenimi mladimi je zmagal predstavnik Hong Konga Andy Ferguson. Žirijo je prepričal z jedjo Archipelago Celebration. Pohvalili so ga za izjemno natančnost, ustvarjalno vizijo in osebno povezanost z jedjo.

Zmagovalna jed Archipelago celebration Andyja Fergusona.
Zmagovalna jed Archipelago celebration Andyja Fergusona. FOTO: Arhiv organizatorja

V finalu, v katerem se je pomerilo 15 kuharjev, je bil tudi predstavnik Slovenije Pablo Donadio Falcon iz Hiše Franko. Predstavil se je s t. i. poklonom posoškim goram in poeziji matere - z jedjo Haiku gori.

Preberi še Mladi chef se bo z najboljšimi na svetu pomeril z jedjo iz posoških gora

"Seveda sem malo razočaran, a ko pomislim, da se je na S.Pellegrino Young Chef Academy v tej izvedbi prijavilo več kot 3700 mladih, je to, da sem prišel med 15 najboljših, velik dosežek. Vesel sem, da sem na celotni poti do predstavitve v finalu ostal zvest sam sebi," je dejal in se zahvalil svoji mentorici Yvonne Melee Simon

Kot pove, gre za neverjetno izkušnjo, saj mu je tekmovanje med drugim omogočilo povezovanje z "izjemnimi ljudmi". "Prav ta stik je tisto, kar je zares pomembno, in zelo se veselim videti, kam nas bodo nove vezi, ki smo jih ustvarili, popeljale in kako se bodo razvijale," je še poudaril po finalu, kjer je bil kot najboljši v regiji Jugovzhodna Evropa in Mediteran.

Uvrstitev v finale si je priboril z zmago na Malti, kjer je novembra lani potekal regionalni finale za jugovzhodno Evropo in Mediteran. Tedaj sta njegova jed in način, na katerega jo je predstavil, panel petih sodnikov, med katerimi je bil tudi Igor Jagodic, tako navdušila, da so bili o zmagovalcu le nekaj minut po koncu tekmovanja povsem enotni.

Kot je poudarila Lili Vodušek, vodja blagovne znamke S.Pellegrino pri podjetju Merit HP, je vpogled v svetovno gastronomijo na tej ravni izjemna priložnost, zato si želi, da bi to priložnost izkoristilo čim več mladih kuharjev iz Slovenije.

Pablo Donadio Falcon S.Pellegrino kuhanje tekmovanje
Naslednji članek

Princesi pred očetovo izgubo naziva odpotovali iz Velike Britanije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330