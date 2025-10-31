Najboljši mladi chef postal Andy Ferguson, izvrsten rezultat predstavnika Slovenije

Na znamenitem gradu Castello Sforzesco so se v preteklih dneh v bitki za naziv mladega chefa, mlajšega od 30 let, v sklopu tekmovanja S.Pellegrino Young Chef Academy pomerili najboljši mladi kuharji na svetu. Med 3700 prijavljenimi mladimi je zmagal predstavnik Hong Konga Andy Ferguson . Žirijo je prepričal z jedjo Archipelago Celebration. Pohvalili so ga za izjemno natančnost, ustvarjalno vizijo in osebno povezanost z jedjo.

V finalu, v katerem se je pomerilo 15 kuharjev, je bil tudi predstavnik Slovenije Pablo Donadio Falcon iz Hiše Franko. Predstavil se je s t. i. poklonom posoškim goram in poeziji matere - z jedjo Haiku gori.

"Seveda sem malo razočaran, a ko pomislim, da se je na S.Pellegrino Young Chef Academy v tej izvedbi prijavilo več kot 3700 mladih, je to, da sem prišel med 15 najboljših, velik dosežek. Vesel sem, da sem na celotni poti do predstavitve v finalu ostal zvest sam sebi," je dejal in se zahvalil svoji mentorici Yvonne Melee Simon .

Kot pove, gre za neverjetno izkušnjo, saj mu je tekmovanje med drugim omogočilo povezovanje z "izjemnimi ljudmi". "Prav ta stik je tisto, kar je zares pomembno, in zelo se veselim videti, kam nas bodo nove vezi, ki smo jih ustvarili, popeljale in kako se bodo razvijale," je še poudaril po finalu, kjer je bil kot najboljši v regiji Jugovzhodna Evropa in Mediteran.

Uvrstitev v finale si je priboril z zmago na Malti, kjer je novembra lani potekal regionalni finale za jugovzhodno Evropo in Mediteran. Tedaj sta njegova jed in način, na katerega jo je predstavil, panel petih sodnikov, med katerimi je bil tudi Igor Jagodic, tako navdušila, da so bili o zmagovalcu le nekaj minut po koncu tekmovanja povsem enotni.

Kot je poudarila Lili Vodušek, vodja blagovne znamke S.Pellegrino pri podjetju Merit HP, je vpogled v svetovno gastronomijo na tej ravni izjemna priložnost, zato si želi, da bi to priložnost izkoristilo čim več mladih kuharjev iz Slovenije.