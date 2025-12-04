'Najboljši prijatelj' Willa Smitha toži njegovo ženo za več kot dva milijona evrov

Jado Pinkett Smith za več kot 2,5 milijona evrov toži, kakor sam pravi, najboljši prijatelj Willa Smitha, ki trdi, da mu je igralka pred leti večkrat grozila. Bilaal Salaam, ki pravi, da sta bila z Willom kar štiri desetletja najboljša prijatelja, je dejal, da je z njim "tesno sodeloval" pri več profesionalnih in osebnih projektih.
V pritožbi, ki jo je pridobil People, Salaam trdi, da ga je Smithova soproga pred štirimi leti soočila v avli enega od kalifornijskih luksuznih kompleksov, medtem ko se je ta udeležil igralčevega zasebnega rojstnodnevnega praznovanja. V tožbi trdi, da je zvezdnico med soočenjem spremljalo tudi "približno sedem članov njenega spremstva".
Zatrjuje, da je Pinkett Smith nato postala verbalno agresivna in grozila, da bo, če bo še naprej govoril o njenih osebnih zadevah, na koncu pogrešan ali pa ustreljen. Trdi tudi, da je od njega zahtevala, da podpiše sporazum o nerazkrivanju zaupnih informacij.
Vse pa naj bi eskaliralo po famoznem incidentu na podelitvi oskarjev leta 2022, kjer je Will Smith udaril Chrisa Rocka, ki se je med govorom pošalil na račun bolezni njegove žene. Tedaj naj bi Salaam zavrnil pomoč pri kriznem menedžmentu. Svoje nesoglasje je utemeljil z etičnimi pomisleki, saj ni želel biti vpleten v prikrivanje ali zavajajočo PR-kampanjo. Temu naj bi sledile grožnje ožjega kroga slavnih zakoncev.
Nekaj mesecev kasneje, v intervjuju z Unwine With Tasha K, je Salaam dejal, da je Willa Smitha ujel med spolnim dejanjem z igralcem Duanom Martinom, od takrat naprej pa naj bi se grožnje še poglobile. Salaam sedaj mater dveh otrok toži za namerno povzročitev čustvenega stresa, saj naj bi slednja v enem od intervjujev izjavila, da jo je poskušal izsiljevati. Prav tako trdi, da naj bi zaradi različnih poskusov, da bi ga podkupili, ustrahovali in utišali, utrpel finančno izgubo, očrnitev imena, zdravstvene težave itd.
