'Najboljši prijatelj' Willa Smitha toži njegovo ženo za več kot dva milijona evrov

Bilaal Salaam, ki se predstavlja kot dolgoletni tesni prijatelj igralca Willa Smitha, je vložil tožbo zoper njegovo ženo Jado Pinkett Smith. V tožbi zahteva odškodnino v višini več kot 2,5 milijona evrov, češ da naj bi mu igralka grozila s fizičnim nasiljem in ga s sodelavci ustrahovala, zlasti po njegovi zavrnitvi pomoči pri kriznem menedžmentu po zloglasnem dogodku na oskarjih.

Jado Pinkett Smith za več kot 2,5 milijona evrov toži, kakor sam pravi, najboljši prijatelj Willa Smitha, ki trdi, da mu je igralka pred leti večkrat grozila. Bilaal Salaam, ki pravi, da sta bila z Willom kar štiri desetletja najboljša prijatelja, je dejal, da je z njim "tesno sodeloval" pri več profesionalnih in osebnih projektih.

V pritožbi, ki jo je pridobil People, Salaam trdi, da ga je Smithova soproga pred štirimi leti soočila v avli enega od kalifornijskih luksuznih kompleksov, medtem ko se je ta udeležil igralčevega zasebnega rojstnodnevnega praznovanja. V tožbi trdi, da je zvezdnico med soočenjem spremljalo tudi "približno sedem članov njenega spremstva". Zatrjuje, da je Pinkett Smith nato postala verbalno agresivna in grozila, da bo, če bo še naprej govoril o njenih osebnih zadevah, na koncu pogrešan ali pa ustreljen. Trdi tudi, da je od njega zahtevala, da podpiše sporazum o nerazkrivanju zaupnih informacij.