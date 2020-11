Najdražji družinski spor v zgodovini se seli na londonsko sodišče

Spor med Tatiano Akhmedovo in nekdanjim možem ter sinom se vrti okrog neverjetnega bogastva v vrednosti približno 504 milijonov evrov. Višje sodišče je Akhmedovi že leta 2016 dodelilo pravico do skoraj polovice celotnega družinskega imperija, ki ji ga oligarh in njun skupni potomec ne želita izročiti. Pravico bo poskušala znova doseči na londonskem sodišču.

Najdražji in obenem najbolj oster družinski spor v zgodovini se bo v prihodnjem tednu preselil na sodišče v Londonu. Ločitvena bitka, ki se vrti okrog bogastva v višini nekaj več kot 500 milijonov evrov, vključuje pa številne prestižne dobrine, med drugim nekaj dvorcev, jahto z imenom Luna, helikopter, zasebno letalo in umetniško zbirko, v katero so vključena dela Marka Rothka, Andyja Warhola in Damiena Hirsta. Tatiana Akhmedova obtožuje nekdanjega moža Farkhada Ahmedova, oligarha ter zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putinater tudi njunega sinaTemurja Akhmedova, da sta skrivala na stotine milijonov premoženja, z namenom, da bi se izognila plačilu poravnave, ki mu jo je leta 2016 dodelilo visoko sodišče.

icon-expand Tatiana Akhmedova je že pred leti sodišče zapuščala zadovoljna in nasmejana. FOTO: Profimedia

Akhmedova trdi, da je njen mož, po rodu iz Azerbajdžana, svojemu sinu prenakazal ogromno denarja, da bi preprečil plačilo obveznosti. Oba pa obtožbe zanikata ter trdita, da je bila seznanjena s pozornostmi, ki jih je oče namenil sinu, med drugimi gre tudi za darilo v obliki stanovanja v One Hyde Parku, luksuznem londonskem naselju. Že v ponedeljek se začne obravnava, v kateri bo Tatiana nastopila proti sinu, ki ga obtožuje, da je v celotni goljufivi shemi očetu pomagal in igral vlogo 'poročnika'. Pred kratkim je dosegla tudi, da so sinovo stanovanje v iskanju dokazov preiskale tudi pristojne službe, pridobili pa so tudi vsebino njegove elektronske pošte. Temur je pred kratkim za javnost spregovoril prvič in povedal, da se z materjo, ne glede na izid, ki ga bo prinesla sodna obravnava, ne bo pobotal, saj njeno obnašanje označuje za 'nezaslišano in polno maščevalnosti', to pa je uničilo njun nekoč tesen odnos. V hišni preiskavi so zasegli 58 naprav, 47 od teh je pripadalo prav njemu, med drugim so zasegli tudi igralne konzole. 27-letnik se materinim dejanjem čudi, saj pravi, da je svoje otroke dobro vzgojila, sedaj pa jim obrača hrbet:''Ne mara me, ker trdi, da ji nisem stal ob strani. Nikoli si nisem mislil, da se bo borila proti lastnemu otroku.'' V telefonskem pogovoru za enega od angleških medijev se je javil iz Dubaja in povedal, da ga je pred zaslišanjem doletela tudi omejitev, ki zadeva vse finančne transferje in tako preprečuje tudi prodajo premoženja, njegov tedenski limit za denarno porabo pa je ob tem nekaj več kot tri tisoč evrov.

icon-expand Farkhad in nekdanja žena bijeta dolgoletni boj za izjemno premoženje. FOTO: Youtube

Potomec Akhmedove trdi, da se ne strinja z odločitvijo londonskega sodišča, ki ji je leta 2016 dodelilo pravico do premoženja nekdanjega moža, saj se je par razšel že pred dvema desetletjema, po tem, ko naj bi na dan prišla resnica o njenem razmerju z mlajšim moškim. Ob razvezi je Farkhad ženi ponudil 110 milijonov evrov, ko pa je vlogo za ločitev na londonsko sodišče kasneje vložila sama, jo je sodnik za to nagradil z kar 41,5 odstotnim deležem njihovega milijardnega imperija. ''Če bi bila moja mati brezdomka in živela na cesti, bi to popolnoma razumel,'' je povedal Temur in dodal, da nikoli ne bi dovolil, da do takšne situacije sploh pride,''vendar živi zelo dobro življenje. Vedno je na počitnicah, pogosto potuje. Njene objave vidim na različnih aplikacijah, pred kratkim je bila tudi na Ibizi ter v Italiji.''

icon-expand Prestižna jahta Farkhada Ahmedova. FOTO: Profimedia

Tiskovna predstavnica Akhmedove je pred sojenjem dejala: ''Do procesa v prihodnjih dneh prihaja zato, ker ji v štirih letih, odkar ji je bila dodeljena poravnava za ločitev v višini 504 milijonov evrov, ni bil prostovoljno izplačan noben denar.'' Dodala je, da je to privedlo do obsežnih akcij in prizadevanj za pridobitev premoženja Farkhada Akhmedova in uporabe različnih metod, za preprečitev nadaljnjih dejanj za skrivanje sredstev, ki se jih nekdanji mož poslužuje s pomočjo njunega skupnega sina. Tatianina odvetniška ekipa, ki jo podpira finančni pokrovitelj pravdnih sporov Burford Capital, si je prizadevala za zaseg Akhmedove jahte z imenom Luna, ki je bila zasnovana za lastnika nogometnega kluba Chelsea, Romana Abramoviča. Ob tej priložnosti pa je tudi Farkhad izrazil svoje mnenje. Do konca si bo namreč prizadeval za razveljavitev odločitve višjega sodišča, ki jo označuje za 'zgrešeno in napačno'.