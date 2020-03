Najdražji zvezdniški domovi: na vrhu Oprah s stomilijonskim posestvom

Sanjska posestva, luksuzne lokacije, zunanji bazeni, zasebne kinodvorane, športna igrišča, vinske kleti in idilični razgledi – vse to so samo nekatere od stvari, ki krasijo domovanja hollywoodskih zvezdnikov. Cene njihovih domov segajo v nepredstavljive višave.

''Obljubljena dežela'' slavne voditeljice ima ogromno pripadajoče posestvo. FOTO: Profimedia Na lestvici najdražjih zvezdniških domov vodi posestvo televizijske voditeljice Oprah. Njena stomilijonska hiša v kalifornijskem Montecitu je znana tudi pod imenom ''Obljubljena dežela''. Čeprav je bila rezidenca ob nakupu ocenjena na nekaj manj kot 50 milijonov evrov, pa je njena cena po nekaj manj kot dveh desetletjih narasla na kar enkrat več. Zvezdnica je namreč posestvo sproti širila ter mu namenila kar nekaj obnov. Njeno domovanje obsega šest spalnic, štirinajst kopalnic, deset kaminov, dve kinodvorani (notranjo ter zunanjo), vinsko klet, teniško igrišče, zunanji del pa tudi jezero, skedenj ter hišo za goste s pripadajočim bazenom. Če kdo, potem si takšno razkošje lahko privošči nadvse priljubljena voditeljica. George Clooney z ženo veliko časa preživlja v svoji italijanski vili ob Komskem jezeru. FOTO: Profimedia Villa Oleandra, ki stoji ob Komskem jezeru, je ponos igralca Georgea Clooneyja in njegove žene Amal. Vredna je nekaj manj kot sto milijonov evrov, predvsem zaradi obširnega ozemlja, ki posesti pripada. Hiša iz 18. stoletja je čudovita kombinacija vintage pridiha z modernim slogom, obiskovalce pa očara z notranjimi zaokroženimi linijami ter renovacijskimi pridobitvami v sodobnem duhu. V vili najdemo telovadnico, velike kopalnice, ki spominjajo na domač spa, ter večje obedovalnice. Zunanjost krasijo umetelno urejeni vrtovi, ogromen bazen, teniška igrišča, garaža za motorna vozila in zunanji kino. Neverjetna nepremičnina slavnega režiserja se nahaja v Kaliforniji in je zaprta za vse obiskovalce. FOTO: Profimedia Hollywoodski veteranGeorge Lucas je lastnik ogromnega Skywalker ranča, ki ga je kupil že leta 1974. Vanj je vložil celo bogastvo, tako da danes cena nepremičnine dosega skoraj okroglih sto milijonov evrov. Notranjost režiserjevega domovanja je zavita v tančico skrivnosti, znano pa je, da vsebuje kinodvorano s 300 sedeži, dvonadstropno knjižnico, zunanji bazen in podzemno parkirišče za 200 vozil. Na posestvu se nahaja tudi mogočni vrt ter večji vinograd. Kdo so ostali zvezdniški lastniki prestižnih nepremičnin, pa si poglejte v spodnji fotogaleriji:

