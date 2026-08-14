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Tuja scena

Najhujši trenutek odvisnosti: prijatelj se je predoziral z njenimi drogami

Los Angeles, 14. 08. 2026 08.59 pred 3 urami 2 min branja 5

Avtor:
A. J.
Paris Jackson

Paris Jackson, hči pokojnega Michaela Jacksona, je v svežem intervjuju med drugim spregovorila o tem, da je njen prijatelj skoraj umrl, potem ko se je predoziral z drogami, ki mu jih je dala.

V podkastu Call Her Daddy je voditeljici Alex Cooper razkrila, da se je leta 2018 njen prijatelj predoziral z drogami, ki so bile njene, sama pa je morala do prihoda reševalcev poskrbeti zanj. Zdravniki so ji pozneje povedali, da bi lahko ob nekoliko poznejšem prihodu umrl ali utrpel možgansko smrt.

Paris Jackson
Paris Jackson
FOTO: Profimedia

Voditelj podkasta Call Her Daddy, Alex Cooper, jo je vprašal, katera pesem ji je bila najtežja za napisati.

"Verjetno 'Sirens'. Ta pesem je zelo čustvena. Govori o prijateljici, ki se je predozirala z mojimi drogami. Morala sem se hitro odzvati in se spopasti s situacijo, dokler ni prišla rešilna služba. Bilo je strašljivo, ker v takšni situaciji, čeprav sem imela izkušnje kot usposobljena pripadnica reševalnih služb, ko pride do reakcije 'boj ali beg', nikoli ne veš, kako se bodo odzvali tvoji možgani," je povedala 28-letna Paris.

Dogodek se je zgodil leta 2018, ko je bila Paris stara približno 20 let.

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A najbolj presenetljiv del zgodbe je, da zvezdnica po tej izkušnji ni nemudoma prenehala uživati drog. Kot je povedala v podcastu, je potrebovala še približno leto in pol, preden se je tem substancam popolnoma odpovedala.

Paris je v preteklosti že odkrito govorila o svoji odvisnosti od heroina in alkohola. Januarja 2025 je razkrila, da je bila od drog in alkohola odvisna, hkrati pa je takrat praznovala pet let treznosti. Letos je po lastnih besedah dosegla že šest let brez alkohola in drog. V aktualnem pogovoru je pojasnila tudi, da pri njej ni šlo za to, da bi lahko nekatere substance uporabljala zmerno, druge pa opustila. Spoznala je, da bi jo lahko že uživanje marihuane ali alkohola ponovno potisnilo v uporabo heroina.

"Če bi potegnila dim marihuane ali popila pijačo, bi se vrnila k heroinu," je zaključila.

Razlagalnik

Odziv 'boj ali beg' (ang. fight-or-flight) je avtomatska fiziološka reakcija telesa na zaznano nevarnost ali stresno situacijo. Ko se soočimo z grožnjo, naš simpatični živčni sistem sproži hitro izločanje hormonov, kot sta adrenalin in kortizol. Ti hormoni povečajo srčni utrip, pospešijo dihanje in preusmerijo pretok krvi v mišice, s čimer nas pripravijo na takojšen fizični spopad z nevarnostjo ali hiter pobeg. Čeprav je ta mehanizem evolucijsko nujen za preživetje, lahko v kriznih situacijah, kot je medicinska urgenca, povzroči tudi intenzivno zmedenost ali čustveno preobremenjenost.

Heroin je močan opioidni drog, pridobljen iz morfija, ki se naravno nahaja v opijevem maku. Deluje tako, da se veže na specifične receptorje v možganih, ki nadzorujejo bolečino in užitek. Zaradi izjemno hitrega prehoda skozi krvno-možgansko pregrado povzroči močan občutek evforije, kar hitro vodi do fizične in psihološke odvisnosti. Dolgotrajna uporaba spremeni kemijo možganov, zaradi česar oseba potrebuje vedno večje odmerke za doseganje istega učinka, ob prenehanju pa se pojavijo hudi odtegnitveni simptomi, ki otežujejo proces okrevanja.

Treznost v kontekstu odvisnosti ne pomeni le odsotnosti alkohola, temveč celostno stanje, v katerem se posameznik zavestno izogiba vsem snovem, ki spreminjajo zavest in bi lahko sprožile ponovno zasvojenost. Za mnoge ljudi, ki se borijo z odvisnostjo od težkih drog, je popolna abstinenca edini način za dolgoročno stabilnost, saj že uporaba manj škodljivih substanc, kot sta alkohol ali marihuana, lahko oslabi njihovo presojo in jih vrne v vzorce vedenja, ki vodijo nazaj k zlorabi primarne droge.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI5

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Čamil
14. 08. 2026 12.26
delst naj gre pa naj zivi na minimalcu pa jo bom prasal a bo pomislla na mamila
Odgovori
0 0
Soraja
14. 08. 2026 11.59
Ma čakaj... prijatelj ali prijateljica?
Odgovori
+0
1 1
alien number 9
14. 08. 2026 09.47
ameriški zadetki.....se mi sploh ne smili noben
Odgovori
+5
8 3
NeNebinarni
14. 08. 2026 09.46
Članki o tem, kak so si drogeraši ubogi. Res? Zakaj pa ne pišete o delavcih v proizvodnji ali na cesti v tej vročini???
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+4
9 5
Tomaž Hacin
14. 08. 2026 09.44
Oba zapreti v zalrto ustanovo, ko se očistita še 10 let zapora.
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+7
10 3
bibaleze
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