Najhujši trenutek odvisnosti: prijatelj se je predoziral z njenimi drogami

V podkastu Call Her Daddy je voditeljici Alex Cooper razkrila, da se je leta 2018 njen prijatelj predoziral z drogami, ki so bile njene, sama pa je morala do prihoda reševalcev poskrbeti zanj. Zdravniki so ji pozneje povedali, da bi lahko ob nekoliko poznejšem prihodu umrl ali utrpel možgansko smrt.

Paris Jackson FOTO: Profimedia

Voditelj podkasta Call Her Daddy, Alex Cooper, jo je vprašal, katera pesem ji je bila najtežja za napisati. "Verjetno 'Sirens'. Ta pesem je zelo čustvena. Govori o prijateljici, ki se je predozirala z mojimi drogami. Morala sem se hitro odzvati in se spopasti s situacijo, dokler ni prišla rešilna služba. Bilo je strašljivo, ker v takšni situaciji, čeprav sem imela izkušnje kot usposobljena pripadnica reševalnih služb, ko pride do reakcije 'boj ali beg', nikoli ne veš, kako se bodo odzvali tvoji možgani," je povedala 28-letna Paris. Dogodek se je zgodil leta 2018, ko je bila Paris stara približno 20 let.

A najbolj presenetljiv del zgodbe je, da zvezdnica po tej izkušnji ni nemudoma prenehala uživati drog. Kot je povedala v podcastu, je potrebovala še približno leto in pol, preden se je tem substancam popolnoma odpovedala. Paris je v preteklosti že odkrito govorila o svoji odvisnosti od heroina in alkohola. Januarja 2025 je razkrila, da je bila od drog in alkohola odvisna, hkrati pa je takrat praznovala pet let treznosti. Letos je po lastnih besedah dosegla že šest let brez alkohola in drog. V aktualnem pogovoru je pojasnila tudi, da pri njej ni šlo za to, da bi lahko nekatere substance uporabljala zmerno, druge pa opustila. Spoznala je, da bi jo lahko že uživanje marihuane ali alkohola ponovno potisnilo v uporabo heroina. "Če bi potegnila dim marihuane ali popila pijačo, bi se vrnila k heroinu," je zaključila.