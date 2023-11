Najlepša Zemljanka postala predstavnica Nikaragve

23-letna Sheynnis Palacios je postala Miss Universe letošnjega leta. Na tekmovanju, ki se je odvilo v prestolnici Salvadorja, je prepričala strokovno žirijo, ki so jo sestavljali manekenka Halima Aden , ameriški voditelj Carson Kressley , TikTok vplivnica Avani Gregg in dve nekdanji zmagovalki tega tekmovanja, Janelle Commissiong in Iris Mittenaere .

Za krono se je prvič potegovala tudi lepotica z oblinami, ki je zastopala Nepal ter prva lepotica, ki je namesto klasičnih kopalk nadela burkini. Ta je zastopala Pakistan. Obe sta izpadli po predstavitvi v kopalkah in za las zgrešili uvrstitev v prvo deseterico, kjer so nato odločale večerne toalete in segment z vprašanji in odgovori.

Sheynnis Palacios je žirijo navdušila z odgovorom na vprašanje, v čevljih koga bi preživela en dan. Izbrala je Mary Wollstonecraft, britansko filozofinjo in feministko iz 18. stoletja, za katero je dejala, da je podrla meje in "dala priložnost mnogim ženskam". "Danes za ženske ni nobenih omejitev," je dodala prek prevajalca.

Po dveh krogih vprašanj, na katera so odgovarjala dekleta prve deseterice, je žirija izbrala tri finalistke. Te so postale Sheynnis Palacios (Nikaragva), Anntonia Porsild (Tajska) in Moraya Wilson (Avstralija). Na koncu je slavila prav predstavnica Nikaragve, Tajka je zasedla drugo, Avstralka pa tretje mesto.