Najljubše jedi hollywoodskih zvezdnic

Kateri hrani se ne morejo upreti in kaj je tisto, kar jih vedno znova prepriča? Nekatere zvezdnice so odkrile, kateri prigrizki morajo biti zmeraj na zalogi ter katere pregrehe si občasno z užitkom privoščijo. Jennifer Aniston svojo najljubšo jed z veseljem pripravlja sama, Kylie Jenner pa si priljubljeno specialiteto večkrat tedensko privošči v restavraciji.

Kim Kardashian

icon-expand Kim Kardashian obožuje mehiško hrano. FOTO: Profimedia

Med serijo vprašanj in odgovorov, ki jih je pri sledilcih spodbudila na Twitterju februarja letos, so oboževalci izvedeli tudi, katera je najljubša hrana resničnostne zvezdnice. Na vprašanje, brez katere jedi ne bi mogla živeti, je odgovorila brez pomisleka. Kim je obsedena z mehiško hrano in ob tem je delila fotografijo, na kateri sta njej najljubši - omaka guacamole ter tortilla čips. Jennifer Aniston

icon-expand Jennifer Aniston je oboževalka nachov, pripravlja jih tudi sama. FOTO: Profimedia

Igralka je za revijo Self že pred nekaj leti priznala, da obožuje mehiški prigrizek nacho. Njena ljubezen do te jedi je tako močna, da je priznala celo, da bi jih jedla tudi, če bi prej padli na tla. Čips pa zna pripraviti tudi sama: ''Čips znam ocvreti sama, je enostavno. Vzameš tortiljo, jo zrežeš na trikotnike in jih vržeš v kokosovo olje.'' Selena Gomez

icon-expand Selena Gomez je nora na kisle kumarice. FOTO: Profimedia

Ko so razkrili seznam stvari, ki jih pevka zahteva v zaodrju pred koncerti, je presenetila zelo specifična želja.Selena namreč zmeraj želi, da jo pred in po koncertu čakajo kumarice. Ljubezen do kislih jedi pa se tu ne konča. Rada uživa tudi ob pokovki, ki jo pomaka v sok vloženih kumaric. Taylor Swift

icon-expand Taylor Swift ima v hladilniku pester izbor jedi. FOTO: Profimedia

Za revijo Bon Appétit je leta 2012 povedala, katere sestavine ima zmeraj v domačem hladilniku. Jajca, na tanke rezine narezana šunka in piščančje meso, pomarančni sok, dietna kola, parmezan ter hrana, s katero se občasno razvaja - cimetovi polžki ter večja embalaža testa za piškote. Lindsey Vonn

icon-expand Lindsey Vonn se najraje pregreši s sladoledom. FOTO: Profimedia

Priljubljena smučarka prisega na zdravo prehrano. Edina stvar, s katero se z veseljem ter brez slabe vesti pregreši, pa je sladoled: ''Moja edina sladka razvada je sladoled. Če bi bila zgolj ena stvar, ki bi jo smela jesti znova in znova ter za vedno, bi to zagotovo bil mrzli posladek v kornetu.'' Kylie Jenner

icon-expand Kylie Jenner pravi, da bi lahko suši jedla čisto vsak dan. FOTO: Profimedia