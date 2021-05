Najmlajša hčerka Demi Moore in Brucea Willisa je zaročena

Najmlajša hči Demi Moore in Brucea Willisa, nekdanjega igralskega para, ni mogla skriti navdušenja, ko je novico o zaroki z Dillonom Bussom delila z družino, prijatelji in sledilci na Instagramu."Z največjo gotovostjo," je naslovila vrsto fotografij, ki razkrivajo trenutek, ko je svojemu izbrancu Dillonu pritrdila, ko je ta pokleknil pred njo in jo zaprosil za roko.