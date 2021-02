Najmlajša hčerka Steva Jobsa zaljubljena v pevca

22-letna jahačica in manekenka Eve Jobs je v zvezi s pet let starejšim pevcem Harryjem Hudsonom . Parček svoje ljubezni nič več ne skriva. Svojo zvezo sta zdaj potrdila tudi na družbenih omrežjih, kjer sta delila kar nekaj romantičnih fotografij, ki so nastale ob kalifornijski obali, ter utrinke iz njunega zasebnega življenja.

Eve je fotografije pospremila z besedo ''ekipa'', medtem ko je bil Harry malo bolj zgovoren in je zapisal: "Vzel sem si čas.«"Ona pa mu je objavo komentirala: "Ja, seveda, dragi."

Eve je hči Steva Jobsa in Laurene Powell. Je usposobljena jahačica, nedavno pa se je podala v manekenske vode, saj je sodelovala pri počitniški oglasni kampanji kozmetičnega podjetja Glossier.

Harry je med drugim znan tudi kot tesen prijatelj razvpite družine Kardashian-Jenner, pojavil pa se je tudi v njihovem resničnostnem šovu Keeping Up with the Kardashians. Svojo glasbeno kariero je pred leti žal moral dati na stranski tir, saj so mu pri dvajsetih letih diagnosticirali Hodgkinov limfom. Mineva že sedem let, odkar je prebolel raka.