Najmlajša hči Donalda Trumpa delila fotografije z možem

Tiffany Trump je ljubiteljica umetnosti. 32-letna hči ameriškega predsednika Donalda Trumpa je na družbenem omrežju delila fotografije, na katerih pozira v oprijeti črni obleki iz čipke in bleščeče tkanine poleg dela Per Capita Jeana-Michela Basquiata iz leta 1981. Videz je dopolnila s srebrnimi uhani, uro in čevlji z visoko peto, lase pa je imela spete v nežne valove.
Na eni od fotografij se ji je pridružil mož Michael Boulos, oblečen v elegantno obleko, skupaj pa sta pozirala pred znamenito sliko. Delo Per Capita sicer velja za eno najpomembnejših Basquiatovih del in ga pogosto razlagajo kot ostro kritiko kapitalizma.
Konec leta v družinskem duhu
December je bil za Tiffany v znamenju družine, na družbenih omrežjih pa je pogosto delila fotografije sina Alexandra Trumpa Boulosa, ki ga je rodila maja lani. S svojimi sledilci je delila številne trenutke s prazničnih praznovanj in potovanj na zasnežene destinacije, obiskala pa je tudi Belo hišo.
