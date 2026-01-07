Naslovnica
Tuja scena

Najmlajša hči Donalda Trumpa delila fotografije z možem

07. 01. 2026

Avtor:
K.Z.
Tiffany Trump

Tiffany Trump, najmlajša hči Donalda Trumpa in Marle Maples, je pred kratkim uživala v elegantnem večernem izhodu s svojim možem, za to priložnost pa je izbrala glamurozno črno obleko. Na družbenem omrežju je delila serijo fotografij, na katerih pozira ob enem najbolj znanih del legendarnega ameriškega umetnika Jeana-Michela Basquiata.

Tiffany Trump je ljubiteljica umetnosti. 32-letna hči ameriškega predsednika Donalda Trumpa je na družbenem omrežju delila fotografije, na katerih pozira v oprijeti črni obleki iz čipke in bleščeče tkanine poleg dela Per Capita Jeana-Michela Basquiata iz leta 1981. Videz je dopolnila s srebrnimi uhani, uro in čevlji z visoko peto, lase pa je imela spete v nežne valove.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na eni od fotografij se ji je pridružil mož Michael Boulos, oblečen v elegantno obleko, skupaj pa sta pozirala pred znamenito sliko. Delo Per Capita sicer velja za eno najpomembnejših Basquiatovih del in ga pogosto razlagajo kot ostro kritiko kapitalizma.

Konec leta v družinskem duhu

December je bil za Tiffany v znamenju družine, na družbenih omrežjih pa je pogosto delila fotografije sina Alexandra Trumpa Boulosa, ki ga je rodila maja lani. S svojimi sledilci je delila številne trenutke s prazničnih praznovanj in potovanj na zasnežene destinacije, obiskala pa je tudi Belo hišo.

bibaleze
