Najmlajša hči Gordona Ramsayja diplomirala iz psihologije

"Uspelo ji je! Ne morem razložiti, kako ponosni smo na to, iskreno, glede na vse, s čimer si se soočila, in ko te vidim, da si diplomirala iz psihologije, sem najsrečnejši očka na svetu. Čestitke draga, dobro opravljeno," je ob galerijo fotografij zapisal ponosni oče. Objavil je fotografijo s hčerko in ženo Tano, nato pa še eno, na kateri Tilly pozira v tradicionalni obleki in klobuku ter še eno družinsko.