Najmlajša hči Micka Jaggerja prvič postala mama

"Najin sin Dean Lee Jagger Sedlick se je rodil 30. septembra," je ob polarodnih fotografijah pripisala modna oblikovalka. "Zelo ga imava rada, srečni smo in kar ne moreva nehati strmeti vanj. Hvala Cambryan, da si bil ves čas tako neverjeten in si tako dobro poskrbel za naju," je še dodala.

"Prelepa mama," je njeno objavo takrat komentirala Paris Hilton, sicer mati dveh otrok, s čestitkami pa so se ji pridružili tudi številni oboževalci Jaggerjeve, ki se je z očetom svojega prvega otroka začela sestajati julija leta 2021.

81-letni pevec skupine Rolling Stones, ki ima osem otrok, ima Georgio May ter njene tri sorojence z nekdanjo ženo Jerry Hall, njen prvorojenec pa je njegov šesti vnuk. Ena od zvezdnikovih vnukov je leta 2014 za revijo Hello! priznala, da dedka kliče po imenu, Assi, Mickova vnukinja, ki je bila tudi prva, ki je dobila svojega otroka, pa je povedala še: "Predstavljam si, da je lepo biti pradedek, čeprav nisem prepričana, ali mu je všeč misel na to, da se stara in ga nekdo kliče dedek."