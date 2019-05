Najmlajša premierka Nove Zelandije je zaročena

Jacinda Ardern in Clarke Gayford sta zaročena od velikonočnih praznikov naprej.

Par je lanskega junija dobil hčerko Neve Te Aroha Ardern Gayford , "aroha" pa je maorski izraz za ljubezen. Ardernova in Gayford sta pisala zgodovino tudi lanskega septembra, ko sta prinesla svojo trimesečno hčerko v stavbo OZN na Mirovni vrh Nelsona Mandele.

Kot je poročal CNN naj bi se premierka Nove Zelandije, Jacinda Ardern , s svojim partnerjem C larkeom Gayfordom zaročila preko velikonočnega vikenda, zaenkrat pa ni nobenih nadaljnih informacij, saj tako eden kot drugi na to temo nista ničesar zapisala na družbenih omrežjih.

Zanimivo pa je, da je Ardernova še januarja letos za britanski BBC dejala, da četudi je feministka, si ne more predstavljati, da bi svojega partnerja vprašala, če bi se poročila. "Želela sem ga dati skozi bolečino in mučenje, da bo moral to vprašati sam. Pri tem ne bom popuščala," je v šali dejala.

No, očitno se je Gayford ojunačil in jo zaprosil, dejstvo pa je, da je Ardernova lani postala najmlajša premierka v novozelandskih zgodovini v zadnjih 150 letih.