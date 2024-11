Najmlajši sin Angeline in Brada po treh letih znova na rdeči preprogi

Knox se je pred fotografi nazadnje sprehodil leta 2021, ko je skupaj z bratom Maddoxom in sestrami Zaharo, Shiloh in dvojčico Vivienne podprl mamo Angelino na londonski premieri akcijskega filma Večni. Tako Knox kot preostali otroci nekdanjih zakoncev Angeline Jolie in Brada Pitta so zelo zasebni in za razliko od slavnih staršev le redko videni v javnosti.

"So zelo sramežljivi in zasebni ljudje. In takšni želijo ostati," je pretekli mesec za E!News povedala Angelina, ki je za razliko od nekdanjega moža s svojimi otroki zelo povezana. Spomnimo, praktično vsi otroci so na takšen ali drugačen način dali vedeti, da ne želijo biti povezani z očetom in njegovim slavnim priimkom.

Shiloh je uradno prošnjo za opustitev očetovega priimka podala v tednu, ko je postala polnoletna, obiskovalci predstave The Outsiders pa so opazili, da se samo z maminim priimkom podpisuje tudi 16-letna Vivienne. Tudi posvojena 19-letna Zahara je pri vstopu v sestrstvo v okviru fakultete opustila priimek Pitt. Prav tako naj bi samo priimek Jolie uporabljal 22-letni Maddox. Do očeta je nenaklonjen tudi 20-letni Pax, ki je očeta javno označil za 'kretena'. Edini, za katerega javno ni znano, kaj čuti do očeta, je prav 16-letni Knox.