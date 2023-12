Najmlajši sin Micka Jaggerja dopolnil sedem let: Ti si naš sonček

Zvezdnik je oktobra spregovoril o starševstvu svojemu najmlajšemu sinu in priznal, da je izkušnja očetovstva z leti precej drugačna. "Malo si iz prakse, to ni kot vožnja s kolesom," se je pošalil in dodal, da je zelo zabavno imeti otroke. "Imajo svoje osebnosti, ki jih lahko do neke mere oblikuješ, vendar vidiš, kaj jim je všeč in česa ne marajo, in jih spodbujaš, da počnejo stvari, h katerim težijo. Zabavno je imeti otroke, ne glede na starost. Toda če delaš in si veliko odsoten, ne moreš toliko uživati," je povedal, obenem pa poudaril, da se je najmlajšemu sinu od vseh lahko najbolj posvetil, saj ni več toliko delal s svojo skupino The Rolling Stones.