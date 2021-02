Najmlajši sin Piercea Brosnana praznuje 20 let

Paris Brosnan, sin legendarnega igralca Piercea Brosnana, praznuje 20. rojstni dan. Ob tem jubileju mu je na družbenih omrežjih voščil tudi oče, ki mu je dal nekaj koristnih nasvetov.

Paris, sin Piercea Brosnana, je dopolnil 20 let. FOTO: AP

"Vse najboljše za 20. rojstni dan, dragi Paris, vedno te bom imel rad, nadaljuj z dobrimi stvarmi. V življenje je pomembno to, kar počneš–da trdo delaš in se ob tem veliko smejiš. Bodi dober, prijazen, pogumen, radoveden in točen,"je svojemu sinu predal lepe rojstnodnevne želje slavni igralec Pierce Brosnanter delil njuno skupno fotografijo z nekega družabnega dogodka. Njegovo objavo je seveda opazil slavljenec Paris Brosnan, ki se je odzval: "Rad te imam, oče."

Paris in njegov starejši brat, 24-letni Dylan,sta se v nedavnem intervjuju razgovorila, da ju oče vedno podpira in spodbuja na njuni poti. "Vedno nama stoji ob strani. Tudi če imam v Londonu ali kje drugje v Evropi kakšno modno revijo, se prireditve udeleži," je dejal Paris, Dylan pa je njegove besede potrdil in dodal, da ga je vedno lepo videti.

Brata stopata po očetovih stopinjah, saj oba obiskujeta filmsko šolo in študirata filmsko produkcijo. Dylan je med drugim že sodeloval z režiserjem Thomom Zimnyjemin Bruceom Springsteenom pri dokumentarcu Western Stars. Pierce je kot tajni agent 007 zaigral v štirih Bondovih filmih, in sicer Zlato oko, Jutri nikoli ne umre, Vse in še svet ter Umri kdaj drugič. Zadnjič je agenta 007 upodobil leta 2002, ko se mu je pridružila tudi Halle Berry.

Hollywoodski zvezdnik Pierce se je leta 1980 poročil s Cassandro Harris, ki je leta 1991 umrla zaradi raka na jajčnikih. Igralec je po njeni smrti posvojil CharlotteinChristopherja, ki ju je Cassandra rodila v zakonu z Dermotom Harrisom. Cassandri in Pierceu se je leta 1980 rodil sin Sean, po njeni smrti pa je istega leta, ko je postal novi tajni agent 007, spoznal tudi bodočo ženo Keely Shaye Smith. Leta 1997 sta dobila prvega otroka, sina Dylana Thomasa Brosnana, se čez štiri leta (leta 2001) poročila v Mehiki in istega leta dobila drugega otroka, Parisa Becketa Brosnana.