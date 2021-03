Intervju Meghan in Harryja: o temnih mislih, spolu drugega otroka in rasizmu

Vojvodinja susseška je priznala tudi, da so jo v času nosečnosti obdajale najbolj temačne misli. Namreč spogledovala naj bi se tudi s samomorom in samopoškodovanjem. "Nisem si več želela biti živa. Te misli so bile zelo jasne in zato tudi zelo strašljive. Mislila sem, da bo to rešilo vse moje težave." Kot je povedala Oprah, je svoje temačne misli zaupala članu družine in dobila negativen odziv. Izrazila je željo, da si želi profesionalne pomoči, član družine pa ji je preprosto odvrnil, da to ni pametno, saj to ne bi bilo 'dobro za institucijo'.

Spor s Kate Middleton: Kdo je jokal?

Po poroki Meghan in Harryja so se počasi začele pojavljati zgodbe, da naj bi se vojvodinji Kate Middleton in Meghan Markle sprli. A ne le to, ena od njiju naj bi na poroki celo jokala. Takrat se je govorilo, da naj bi Meghan v jok spravila Kate, a zdaj je nekdanja ameriška igralka pojasnila, da je bilo ravno obratno. Na svoji poroki je zaradi spora okoli deklic, ki nosijo cvetje, jokala Meghan.