Najnovejši Pirellijev koledar: Čas za sanje

Pirelli že od leta 1964 izdaja svoj koledar, zanj pa so se razgalile številne lepotice, ki so jih ovekovečili objektivi priznanih fotografov. Zadnjih nekaj let golota ni več v ospredju, ampak so zvezdice, ki izžarevajo samozavest, moč in talent. Kakšna pa je letošnja tema?

Pirelli je razkril prve fotografije iz zakulisja snemanja najnovejšega koledarja za leto 2019, ki jih je tokrat posnel škotski fotograf Albert Watson, ki je veliko delal tudi za Vogue, fotografiral pa je vse od slavnih manekenk do svetovnih zvezd.

Pirelli je v zadnjih letih spremenil svojo vizijo koledarja. Če je še pred časom poudarjal seksualnost ter goloto, je zadnja leta našel navdih v močnih ženskah. Tako je leta 2016 slavil priznane igralke v vsej svoji naravni lepoti brez olepšav in popravkov, lani so bile na vrsti ženske, ki so v svoji igralski karieri dobile oskarja. Letos pa so se odločili za 'ženske, ki sanjajo'.

"Ženske so vedno želele doseči nekaj v svojem življenju. To mi je bilo vedno bližje kot ideja, da se ženske samo slečejo." Tako bodo letos slavni koledar krasile zvezdnice, kot so manekenka Gigi Hadid, igralka Julia Garner, balerina Misty Copeland ter igralka Laetitia Casta.

In kakšna je zgodba najnovejšega koledarja? Gigi predstavlja mlado, bogato in uspešno žensko, ki globoko v sebi čuti žalost, zato se odloči, da je čas za spremembe. Laetitia igra umetnico, ki dvomi o svojem talentu, a vseeno sanja o lepi prihodnosti. Balerina sanjari o vstopu v prestižno baletno šolo v Parizu, medtem ko Julia igra fotografinjo, ki uživa v svojem delu.

