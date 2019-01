Najprej je skrbel za politike, zdaj skrbi za kraljevo družino

Kraljevo družino je v zadnjem času zapustilo kar nekaj osebja. Kar tri osebe, ki so delale za Meghan Markle, so dale odpoved, tako da je bil čas za svežo kri. To je Christian Jones, ki je še posebno padel v oko ženskemu spolu.

Kraljeva družina je najela Christiana Jonesa, ki bo skrbel za komuniciranje z mediji. FOTO: Profimedia "Je oseba, ki hodi poleg nje, njen novi osebni asistent? Zelo je lep," "predstavnik za novinarje je res prikupen," sta le dva komentarja na Twitterju, ko so oboževalci opazili, da se je polegMeghan Markle 'pojavil' nov moški, zanemariti ne gre tudi komentarja: "Harry pazi se, zdaj je zraven Meghan lep moški ...," kar nekaj pa jih je pripomnilo, da je moški poleg vojvodinje videti kot Joseph Fiennes iz filma Zaljubljeni Shakespeare. Kar nekaj oči se je ustavilo na mladem Jonesu. FOTO: Profimedia Skratka, Twitter nikoli ne počiva, zadevo so opazili tudi mediji in vse skupaj je začelo zanimati, s kom se druži kraljeva nosečnica, še posebej, ker jo je v zadnjih mesecih zapustilo kar nekaj pomembnih oseb. Novopečeno vojvodinjo je namreč naprej zapustila Melissa Toubati, odpoved naj bi dala že po šestih mesecih. Neuradno se je govorilo, da je bila Meghan naporna in prezahtevna šefica. Kar nekaj ljudi je medijem zaupalo še, da je dala odpoved tudi Meghanova osebna varnostnica, kar naj bi Meghan zelo potrlo. Vzrok ni znan, nekateri mediji pa pišejo, da se ženski nista strinjali glede tega, kako 'ljudska' je Meghan. V odhajanju z britanskega dvora naj bi bila tudiSamantha Cohen, ki je bila nekaj časa tudi osebna asistentka kraljice Elizabete II., nato pa prevzela skrb za Meghan in Harryja, v odpovedi naj bi zapisala, da bo njuna asistentka le še do rojstva njunega prvega otroka, ki bo aprila. Vojvodinja Sussekška, ki je že več mesecev vpeta v negativno dogajanje v njeni družini, se je tako oborožila z novo močjo. Nova moč na dvoru je tako šarmanten Christian Jones, ki je bil pred tem zaposlen v britanski vladi - nekaj časa je delal tudi na vladnem oddelku za izhod iz Evropske unije, kjer je pisal uradne govore ter skrbel za stike z novinarji. Njegova nova služba bo tako zajemala svetovanje Meghan in Harryju (kot tudi Kate in Williamu), kako komunicirati z mediji. Bo novemu namestniku sekretarja za komunikacije uspelo zajeti negativne komentarje o Meghan? FOTO: Profimedia