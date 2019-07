'Najraje bi ukinil družbena omrežja'

"Ljudje z ogromno denarja in sredstvi lahko s funkcijami, ki jih ponuja Facebook, manipulirajo s svojimi volivci," ugotavlja Hugh in dodaja: "Družbena omrežja bi najraje ukinil."

Mladega Hugha Granta pa si lahko ogledate v Dnevniku Bridget Jones in Bridget Jones: Na robu pameti 18. in 19. julija ob 20. uri na KINO.

Zvezdnik je razmišljal tudi o pozitivnih in negativnih vplivih različnih platform: "Če primerjam pluse in minuse, pri meni pretehtajo minusi. Pred vzponom družbenih omrežij smo imeli pristno življenje. Najmanj, kar bi lahko storili je, da odvzamemo anonimnost iz objav."

58-letni igralec se je nedavno priključil akciji Hacked Off. Njihov najpomembnejši cilj je posvetiti pozornost spletni propagandi, ki je z razvojem tehnologije vse večja. Sprva pa so se člani akcije posvetili reformi tiska v Veliki Britaniji in medijskih monopolov, ki nadzirajo pretok novic. "Moč časopisov je ogromna in njihov način posredovanja informacij vpliva na vse," je pojasnil Hugh.

Princ romantičnih komedij je v intervjuju nekaj besed namenil tudi svojemu trenutnem ustvarjanju: "Postal sem star, grd in debel, da bi lahko snemal kaj podobnega. Trenutno se ukvarjam z drugimi stvarmi in se ne obremenjujem več s svojim videzom."