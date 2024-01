Najslabši in najboljši nasvet, ki so ga zvezdniki dobili na podelitvi globusov

Podelitve medijskih nagrad so vedno priložnost, ki na enem mestu zbere svetovne zvezdnike. Tako imajo tudi novinarji priložnost, da jih vprašajo, kar koli jim srce poželi. In tokrat so se tuji mediji spraševali, kaj je najboljši in kaj najslabši nasvet, ki so ga slavni igralci in pevci dobili v karieri. Kaj so povedali William Stanford Davis, Dua Lipa, Sarah Snook, Alma Pöysti in Tantoo Cardinal?