Najstarejša hči Kobeja Bryanta dopolnila 19 let

Natalia Bryant je 19. januarja dopolnila 19 let. Ob tem osebnem prazniku ji je na Instagramu voščila njena mama Vanessa Bryant, ki je med drugim zapisala: "Vse najboljše za 19. rojstni dan, Natalia!!! Zelo te imamo radi!!!"

Prvorojenka Vanesse in pokojnega košarkarskega zvezdnika Kobeja Bryanta je mami močno stala ob strani potem, ko sta v hudi helikopterski nesreči umrla njen oče Kobe in sestra Gianna. Mati in hči sta od takrat močno povezani, Natalia pa naj bi bila tudi v veliko pomoč pri vzgoji mlajših dveh sester.

Lanski rojstni dan si bo Natalia še posebej zapolnila, pa ne samo zato, ker je postala polnoletna, ampak tudi za to, ker je še isti mesec podpisala pogodbo z modno agencijo IMG Models. "Že od malih nog me zanima moda. Rada imam to industrijo in odkar pomnim, sem želela postati model. Veliko se je še za naučiti, vendar menim, da je to odlična priložnost zame, da se naučim in kreativno izrazim," je takrat dejala in v enem letu dokazala, da sledi svojim modnim sanjam.

Aprila lani sta mama in hči združili moči in se skupaj postavili pred fotografski objektiv. Postali sta obraz linije nakita znamke Bvlgari, ki je namenjen mamam in hčeram ob materinskem dnevu, ki ga v Združenih državah Amerike obeležujejo 9. maja. Tik ob koncu lanskega leta pa je izšel reklamni oglas za novo kolekcijo ameriške zvezdnice Beyonce, ki je predstavila modne kose za svetovno znano blagovno znamko športnih oblačil. V kampanji pa se ji je poleg hčerk Blue Ivy in Rumi ter drugih otrok slavnih staršev pridružila tudi Natalia, ki se je v vlogi modela odlično odrezala.