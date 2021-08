Najstarejša hči Kobeja Bryanta postala študentka

Natalia Bryant bo odslej obiskovala karifornijsko univerzo, saj je tudi uradno postala študentka. 18-letnico so v kampus pospremile mama Vanessa in sestrici Bianka ter Capri. Kljub veselemu dogodku so se dekleta spomnila tudi v helikopterski nesreči preminulega Kobeja in Gianne.

Vanessa Bryant bo pod isto streho živela samo še z najmlajšima hčerkama, 4-letno Bianko in 2-letno Capri, saj je 18-letna Natalia postala študentka. Dekleta so jo pospremila na novo pot v življenju in jo preselila v študentski kampus južnokalifornijske univerze. Vanessa je posebno priložnost obeležila s fotografijo in ganljivim zapisom na družbenem omrežju Instagram.

"Današnji dan je bil težek, fotografija pa je bila posneta, preden so pritekle solze. Dva bomo pogrešale za vedno. Rada te imam, Natalia, bodi legendarna in se bojuj še naprej," je ob fotografiji nasmejanih Bryantovih deklet zapisala Vanessa, dodala pa je rdeč in rumen srček, kar sta barvi univerze.

Natalia je bila skala, na katero se je Vanessa opirala zadnje leto in pol, odkar sta v helikopterski nesreči umrla mož Kobe in hči Gianna. Mati in hči sta si zelo blizu, Natalia pa naj bi bila tudi v veliko pomoč pri vzgoji mlajših dveh sester. Družina je poletje preživela na potovanjih, pred kratkim so se vrnile iz Mehike, kjer so bile skupaj s pevko Ciaro in njenimi otroki, obiskale pa so tudi Evropo.

