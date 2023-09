Najstarejša hči pokojnega Kobeja Bryanta prvič na modni brvi

Najstarejša hči pokojnega Kobeja Bryanta je v sklopu tedna mode v italijanski prestolnici nastopila tudi na Guccijevi modni reviji, njena mama Vanessa pa na spletu ni skrivala navdušenja. "Tako sem ponosna nate, Natalia. Uspelo ti je, čudovita si," je zapisala na svojem profilu, kjer je delila več fotografij in videoposnetkov svoje prvorojenke na modni brvi.

Nad prvencem 20-letnice so bili navdušeni tudi zvezdniki. "Čudovita," je mladenkino objavo komentirala Viola Davis, s čimer se je strinjala tudi manekenka Lily Aldridge. "Imaš to," je 20-letnico podprla manekenka in podjetnica Kimora Lee Simmons, igralka La La Anthony pa je dodala: "Kako sem ponosna nate, to je ogromen dosežek! Rada te imam."

Teden mode se iz Milana s 25. septembrom seli v francosko prestolnico, kjer bo potekal vse do začetka oktobra.