Najstarejša hči raperja Dr. Dreja živi v avtomobilu

Najstarejša hči raperja Dr. Dreja , LaTanya Young , živi v najetem avtomobilu, je razkrila v intervjuju za Daily Mail . Dejala je tudi, da od očeta že leto in pol ni prejela denarja. LaTanya dela kot voznica na klic, zato je za tri tedne najela avtomobil, najema pa verjetno ne bo mogla plačati, je še povedala.

Dr. Dre in hči LaTanya Young

LaTanya trdi, da svojega očeta, čigar pravo ime je Andre Young , ni videla že 18 let, z njim pa je v stiku zgolj preko njegove ekipe. Razkrila je še, da se boji, da bo izgubila najeti avtomobil, saj si ne more privoščiti plačila najema. Youngova se je iz Las Vegasa v upanju na boljši zaslužek pred kratkim preselila v Kalifornijo.

"Avtomobil je precejšen strošek," je dejala. "Je terensko vozilo, njegov tritedenski najem stane 2 000 evrov. Plačala sem samo za teden dni, tako da mi ga bodo prej ali slej vzeli," je še razkrila. Priznala je, da ji je Dre v preteklosti nakazoval denar, vendar se je to januarja 2020 končalo.

"Njegov odvetnik je dejal, da mi oče ne želi več dajati denarja, ker sem v preteklosti govorila z mediji. Počutim se ujeto med tem, da spregovorim, in tem, da sem tiho. Želim si stika z njim in rada bi vedela, ali hoče videti svoje vnuke," je še povedala.

Še ena boleča točka za LaTanyo je očetova preživnina, ki jo plačuje skoraj bivši ženi, saj je sodišče odločilo, da si zasluži 250 000 evrov na mesec. "Sramotno se mi zdi predvsem to, da me ljudje gledajo in se sprašujejo, zakaj," je dejala. "Kar je dobila Nicole, bi moralo pripadati moji mami," je prepričana Drejeva najstarejša hči.