Najstarejši sin Brada in Angeline na sodišču pričal zoper očeta

Maddox je na sodišču pričal zoper svojega očeta Brada Pitta in, kot poročajo tuji mediji, njegovo pričanje igralca ni predstavilo v najboljši luči. 19-letnik je poleg svoje uradne izjave pristavil še, da si želi spremeniti svoj priimek in da ne želi nositi Bradovega imena.

V primeru deljenja lastništva in skrbništva nad otroki med Bradom Pittom in Angelino Jolie je na sodišču kot odrasla oseba pričal njun najstarejši sin, 19-letni Maddox. "Pričal je kot polnoletna oseba in je v pričanju o sporu o skrbništvu podal izjavo, ki pa za Brada ni bila najbolj laskava," je neimenovani vir povedal za US Weekly. Kot je dejal vir, si Maddox najbolj od vsega želi zamenjati ime oziroma odstraniti priimek Pitt. "Priimka Pitt nikoli ne uporablja in ga niti noče imeti na svojih dokumentih. Uporabljati želi samo priimek Jolie. No, njegove želje Angelina nikakor ne podpira."

icon-expand Maddox z mamo. FOTO: Profimedia

Novica o Maddoxovem pričanju je odjeknila le dan po tem, ko je Angelina vložila sodne dokumente, v katerih trdi, da bo zagotovila dokaze in pooblastila, ki bodo podprla njeno izjavo, da je Brad nad starejšim sinom izvajal'nasilje v družini'. Ali naj bi šlo za fizično ali duševno nasilje, ni jasno. Tuji mediji navajajo tudi, da so tako Angelina kot vsi otroci pripravljeni pričati, čeprav je v ločenem dokumentu jasno zapisano, da morata pričanje mladoletnih otrok odobriti oba starša – tako Angelina kot tudi Brad. Poleg Maddoxa imata igralca še 16-letno hčer Zaharo, 14-letno Shiloh ter 12-letna dvojčka Knoxa in Vivienne. Maddox in 17-letni Pax pa za pričanje na sodišču ne potrebujeta soglasja staršev.

icon-expand Odnos med Maddoxom in Bradom se je v zadnjih letih hudo skrhal. FOTO: AP

Letos so mediji poročali tudi, da naj bi Angelina spremenila svojo izjavo zoper Brada, to pa naj se ne bi zgodilo prvič, še piše Us Weekly. "To je samo še en primer, kako Angelina spreminja svojo pripoved tako, da njej bolj ustreza," je za Entertainment Tonightpovedal neimenovani vir. "Razen ene obtožbe, ki jo je izrekla leta 2016 in je bila preiskana in zavrnjena, še nikoli ni bilo nobenih drugih zapisov, policijskih poročil ali obtožb, ki bi podprle njene besede. Nihče ne ve, kaj bo povedala na sodišču, vsebina njenega govora pa je očitno zelo pomembna." Leta 2016 so Brada obtožili družinskega nasilja nad otroki, nad Maddoxom, a so obtožbe kasneje ovrgli.