Najstarejši sin pevca Marvina Gaya obtožen napada in groženj

Ženska, ki noče biti imenovana, je konec leta 2024 vložila tožbo zoper Marvina Gaya III. , sicer najstarejšega sina legendarnega pevca z enakim imenom, v njej pa trdi, da so jo januarja leta 2023 poklicali na njegov dom, kjer naj bi kot mediatorka posredovala v sporu med njim in njegovo takratno ženo Wendy .

Kot navajajo sodni dokumenti, je vse skupaj eskaliralo v serijo nasilnih in grozečih dejanj, za katere je bil odgovoren Gay, ženska pa ga obtožuje tudi fizičnega napada, verbalnih groženj s smrtjo in groženj s strelnim orožjem, ki ga je usmeril proti njej in Wendy.

Marvin III. je obtožbe že zanikal in v izjavi dejal: "To se nikakor ni zgodilo. Vse je navadno sranje. Tega ne bi storil. Gre za lažne trditve." Dodal je, da se mu dozdeva, kdo naj bi neimenovana ženska bila in zatrdil, da naj bi ta od njega na takšen način želela izsiliti denar.

Ta v tožbi trdi, da jo je 59-letnik zagrabil za roke, jo stresel in ji pohodil stopalo, nato pa vanjo in v Wendy usmeril strelno orožje in jima grozil, da bo obe ubil. Njegovo obnašanje je opisala kot nevarno, nenavadno in preko vseh meja, obtožuje pa ga tudi zastraševanja, saj se je znašal nad njenim vozilom in ji uničil zavore, sodelavce pa je zadolžil, da nadzorujejo njen dom.

Ženska od Gaya zahteva plačilo odškodnine in odvetniških storitev, pa tudi nalog za prepoved približevanja, saj je zaradi njegovega obnašanja utrpela hudo čustveno stisko, postala anksiozna, depresivna, ima panične napade, trpi za nespečnostjo, izgubila pa je tudi precej telesne teže.

Gaye je pevčev posvojeni sin in je biološki otrok nečakinje njegove žene. Eden od dedičev zvezdnikovega premoženja je postal leta 1984, ko je bil star 18 let.