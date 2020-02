Najstarejši vnuk britanske kraljice se ločuje

Kraljeva zakonca Peter Phillips , najstarejši od osmih vnukov britanske kraljice Elizabete II., in njegova žena Autumn Phillips sta o ločitvi razmišljala že lani, je v izjavi dejal njun predstavnik Gerard Franklin , poroča CNN. Pred končno odločitvijo sta se posvetovala z monarhinjo in nato sklenila, da je to najboljša odločitev za njuna otroka in nadaljnje prijateljstvo, se je glasila izjava.

"Odločitev za ločitev in deljeno skrbništvo sta sprejela po večmesečnih razpravah in čeprav žalostna, je sporazumna," je dodal predstavnik in poudaril, da njuna prioriteta ostajata dobro počutje in vzgoja otrok – devetletne Savannah in sedemletne Isle.

"Obe družini sta bili ob naznanitvi seveda žalostni, vendar sta v celoti podprli njuno odločitev," se je nadaljevala izjava, CNN pa poroča, da bosta oba še naprej živela v Gloucestershireu, kjer sta bivala že vrsto let.