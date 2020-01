Najstarejši vnuk kraljice Elizabete v kitajskem oglasu za mleko

Medtem, ko javnost v zadnjih dneh zaradi številnih informacij o Harryjevem in Meghaninem odstopu poka po šivih, je nase za kratek čas opozoril tudi najstarejši vnuk kraljice Elizabete , 42-letni Peter Phillips . Slednji je nastopil v kitajskem oglasu za mleko, poznavalci britanske kraljeve družine pa so pojasnili, zakaj to ni sporno – kljub dejstvu, da je Phillip sin kraljičine hčerke, princese Anne .

Po besedah strokovnjakov Phillip nima nikakršnega kraljevega naziva in nikjer ne zastopa interesov kraljice oziroma kraljevega dvora. Zaradi tega uživa tako osebno kot profesionalno svobodo. Pa vendar je v kitajskem oglasu predstavljen kot 'član britanske kraljeve družine', kar je po mnenju kraljeve biografinje Penny Junor hoja po dvoreznem meču. Uporaba kraljevega naziva in statusa za lastno finančno dobrobit namreč po njenih besedah vedno vrže temno senco tako na posameznika kot celotno kraljevo družino. Svoje mnenje je Junorjeva za BBC pojasnila z izjavo: ''To se enostavno ne odraža dobro na monarhiji ... Zapleteno je ... Razumem pa, da je potrebno nahraniti družino.''

Peter Phillips je kraljičin najstarejši vnuk, a ker nima kraljevega naziva in ne predstavlja ne kraljice in ne kraljevega dvora, lahko opravlja katerikoli poklic.

Buckinghamska palača pa je, po drugi strani, na svoji uradni spletni strani zapisala, da je pred vsakim sodelovanjem članov kraljeve družine v komercialne namene potrebno pridobiti odobritev komiteja – to pa naj bi veljalo tudi za Petra Phillipsa.

In zakaj slednji nima kraljevega naziva? Spomnimo, njegova mama, princesa Anne, se je leta 1973 poročila s kapitanom Markom Phillipsom, ki kljub upravičenju do grofovskega naziva slednjega ni želel sprejeti. Zaradi dejstva, da ni bil monarh in da je zavrnil povišanje v kraljeve vrste, sta brez kraljevega naziva ostala tudi njegova otroka, Peter in Zara. Anne in Mark sta se zaradi težav v zakonu kljub cerkveni poroki ločila leta 1992, princesa pa se je nato znova poročila s poveljnikom Timothyjem Laurenceom – tokrat v škotski cerkvi, ki zakona ne obravnava kot enega od zakramentov.

Šlo je za edinstven primer vnovične poroke v kraljevih vrstah, saj angleška cerkev narekuje, da vnovična cerkvena poroka ločencev ni mogoča, dokler je eden od zakoncev še živ.

Reklama, v kateri je nastopil Peter, ni pritegnila pozornosti le zato, ker so ustvarjalci oglasa izpostavili njegovo pripadnost kraljevim vrstam, temveč zaradi dejstva, da se podobna usoda (po mnenju nekaterih) obeta tudi Meghan in Harryju. Slednja sta se namreč nedavno odpovedala kraljevima nazivoma in se odločila za večjo finančno neodvisnost ter selitev v tujino. Meghan naj bi bila z eno nogo že v svetu šovbiznisa pod okriljem giganta Disney, medtem, ko naj bi se Harryju zaradi njegovega preteklega športnega udejstvovanja nasmihali številni oglasi v sponzorske namene.