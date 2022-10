Najtrdnejši zakoni Hollywooda: zveze, ki so prestale izzive sveta slavnih

Kljub temu da v Hollywoodu velja nepisano pravilo, da se vsak srečno poročeni par prej ali slej loči, nekateri zvezdniški pari dokazujejo, da temu ni tako. S srečnimi dolgoletnimi zvezami, ki so prestale vse izzive sveta slavnih in bogatih, se lahko pohvalijo tako zvezdniki iz filmske in televizijske kot tisti iz glasbene industrije.

Glasbenik Bono, ki se lahko pohvali s kar 40 let dolgim zakonom, je nedavno razkril recept za srečno in uspešno zvezo. Svežemu mladoporočencu je na vprašanje, kako je po štirih desetletjih njegov zakon z Alison Hewson še vedno trden, odgovoril: "Gre za mogočno norost. Nekaj je na zavedanju, da greš proti vsem oviram. Ampak če me vprašaš resno, bi rekel, da lahko včasih prijateljstvo preseže romantično ljubezen." V nadaljevanju je pojasnil, da je pomembna komponenta prijateljstvo in dejstvo, da si s partnerico pomagata in zvezo vselej vzdržujeta. Frontman skupine U2 in njegova soproga pa še zdaleč nista edina, ki dokazujeta, da je tudi v Hollywoodu moč najti srečen konec.

Helen Mirren in Taylor Hackford Angleška igralska legenda in njen soprog režiser sta srečno poročena že 25 let. Tudi Helen Mirren je podobno kot Bono v enem izmed intervjujev delila nasvet za dolgo, srečno in uspešno zvezo. Dejala je: "Moja teorija je, da sva skupaj zato, ker sva v preteklosti toliko časa preživela narazen, zato sva bila vedno vesela, da se vidiva. Odlična stvar pri partnerstva pozneje v življenju je to, da ga prepoznaš kot takega. Raven partnerstva v tem odnosu prepoznaš enako kot ljubezen in poželenje in vse ostalo."

Julia Roberts in Daniel Moder Hollywoodska zvezdnica in direktor fotografije sta usodni da dahnila leta 2002 na igralkinem ranču v Novi Mehiki. Skupaj imata kar tri otroke, sinova Phinnaeusa in Henryja ter hčerko Hazel. O zasebnem življenju in zakonu je Robertsova pred kratkim spregovorila v enem izmed intervjujev in dejala, da življenje doma morda ni vedno popolno, a da je najboljši del njenega življenja.

Justin Timberlake in Jessica Biel Igralca sta se spoznala leta 2005 na eni izmed hollywoodskih zabav, ljubezensko zgodbo pa sta pričela graditi dve leti kasneje. Kljub temu da sta nato do leta 2011 svoje razmerje večkrat prekinila, sta leta 2012 spoznala, da sta si usojena in svojo zvezo ovekovečila s poroko v letovišču Borgo Egnazia v italijanski Apuliji. Justin Timberlake in Jessica Biel sta leta 2015 nato prvič postala starša sinu Silasu, pet let kasneje pa sta skupaj pozdravila še sina Phineasa. Da je njun odnos zares nekaj posebnega, je Bielova spoznala že na samem začetku, ko je znancu poslala elektronsko sporočilo, v katerem je zapisala: "S tem moškim se bom poročila."

Freddie Prinze Jr. in Sarah Michelle Gellar Igralski par, ki se je leta 1997 spoznal na setu filma Vem, kaj ste zakrivili lansko poletje, je na skupno pot stopil ob začetku novega tisočletja. Tekom svoje kariere sta skupaj zaigrala v filmski adaptaciji priljubljene animacije Scooby-Doo, v zasebnem življenju pa sta pozdravila dva otroka, hčer Charlotte in sina Rockyja. Freddie Prinze Jr. in Sarah Michelle Gellar sta nedavno praznovala 20. obletnico poroke, ki sta jo počastila z objavama na Instagramu. Freddie je ob tej priložnosti s sledilci delil 20 let star izsek radijske oddaje The Howard Stern Show, v kateri se je voditelj Howard Stern pošalil, da njun zakon ne bo preživel. Sarah je pod objavljen videoposnetek v komentarjih označila voditelja in mu šaljivo namignila, da jima je dolžen.

icon-expand Lisa Kudrow in Michael Stern: Obljubila sva si, da bova delala na vseh težavah, ki se bodo pojavile. FOTO: Profimedia

Lisa Kudrow in Michael Stern Zvezdnica serije Prijatelji je svojega soproga spoznala leta 1987, večno zvestobo pa mu nato obljubila leta 1995. Igralka in vodja oglaševalske mreže sta nato dve leti po poroki postala starša sinu edincu, ki sta ga poimenovala Julian Murray Stern. "Ko sva se odločila, da se poročiva, sva razumela, da si ne obljubljava večne ljubezni, ker tega ne moreš storiti. Obljubila sva si, da bova delala na vseh težavah, ki se bodo pojavile," je v redkem intervjuju o svojem zakonu povedala Lisa.

Beyoncé in Jay-Z Kljub temu da je njun zakon večkrat pristal na naslovnici tujih tabloidov, Beyoncé in Jay-Z veljata za enega trdnejših parov na glasbeni sceni. Ne le to, veljata tudi za enega najpremožnejših parov na svetu, skupaj se lahko pohvalita z milijardo in pol vrednim imperijem. Glasbenica in raper sta romantično zvezo pričela leta 2002 in jo šest let kasneje okronala z zasebno poroko. Tekom zveze sta svojo družino povečala za tri družinske člane, hčerjo Blue Ivy in dvojčkoma Sirom ter Rumijem.

Penélope Cruz in Javier Bardem Hollywoodska igralca španskih korenin sta se že pred tremi desetletji leta 1992 spoznala na snemanju filma Pršut, pršut (Jamón Jamón). Penélope Cruz in Javier Bardem, ki sta tekom svoje kariere skupaj zaigrala še v nekaterih drugih projektih, med drugim v oskarjevem nagrajencu Ljubezen v Barceloni, sta se poročila leta 2010. Starša sinu Leotu in hčerki Luni sta se na letošnji podelitvi oskarjev v zgodovino zapisala kot šesti par, ki je bil isto leto nominiran v igralski kategoriji.