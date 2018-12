Največ nominacij za grammyja sta prejela Cardi B in Kedrick Lamar

Znani so nominiranci najprestižnejše glasbene nagrade grammy. Potem ko so bili nominiranci za grammyja 2018 pretežno moškega spola, kar je dvignilo veliko prahu v javnosti, je zdaj nekoliko drugače. Največ nominacij za leto 2019 so prejeli Lady Gaga , Cardi B , Kendrick Lamar in Drake , v kategoriji za najboljši popalbum pa se za grammyja poteguje kar pet ženskih izvajalk.

Nominacije za pesem leta:Brandi Carlile: The Joke, Zedd: The Middle, Childish Gambino: This is America, Lady Gaga: Shallow, Kendrick Lamar, SZA: All The Sars, Ella Mai: Boo'd Up, Shawn Mendes:In My Blood, Drake: God's Plane.

Nominacije za album leta: Janelle Monae: Dirty Computer, Drake: Scorpion, Cardi B: Invasion of Privacy, H.E.R: HER, Post Malone: Beerbongs and Bentleys, Kacey Musgraves: Golden Hour, Brandi Carlile: By The Way I Forgive You, Kendrick Lamar s sodelujočimi izvajalci: Black Panther.

Nominacije za najboljši R'N'B-album: Toni Braxton: Sex & Cigarettes, Leon Bridges: Good Thing, Lalah Hathaway: Honestly, H.E.R: HER, PJ Morton: Gumbo unplugged (live).



Nominacije za najboljši pop solo nastop:Beck: Colors, Camila Cabello: Havana (Live), Ariana Grande: God Is A Woman, Lady Gaga:Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?), Post Malone: Better Now.

Nominacije za najboljši pop album: Camila Cabello:Camila, Kelly Clarkson: Meaning Of Life,Ariana Grande: Sweetener, P!nk: Beautiful Trauma, Taylor Swift: Reputation, Shawn Mendes: Shawn Mendes.

Nominacije za najboljši album elektronske glasbe: Jon Hopkins: Singularity, Justice: Woman Worldwide, Sofi Tukker: Treehouse, Sophie: Oil of Every Pearl’s Un-Insides, TOKiMONSTA: Lune Rouge.

Nominacije za najboljši pop duet in skupinsko izvedbo: Christina Aguilera ft. Demi Lovato: Fall in Line, Backstreet Boys: Don’t Go Breaking My Heart, Tony Bennett in Diana Krall: ‘S Wonderful, Lady Gaga in Bradley Cooper: Shallow, Maroon 5 ft. Cardi B: Girls Like You, Justin Timberlake ft. Chris Stapleton: Say Something, Zedd, Maren Morris in Grey: The Middle.



Nominacije za najboljšo rap skladbo: Cardi B: Be Careful, Drake: Nice for What, Kendrick Lamar, Jay Rock, Future, & James Blake: King's Dead, Anderson Paak: Bubblin, Travis Scott, Drake, Big Hawk, & Swae Lee: Sicko Mode.



Nominacije za najboljšo rockovsko izvedbo: Arctic Monkeys: Four Out of Five, Chris Cornell: When Bad Does Good, THE FEVER 333: Made An America, Greta Van Fleet: Highway Tune, Halestorm: Uncomfortable.

Nominacije za najboljši rockovski album: Alice in Chains: Rainier Fog, Fall Out Boy: M A N I A, Ghost: Prequelle, Greta Van Fleet: From the Fires, Weezer: Pacific Daydream.

Nominacije za najboljšo metal izvedbo: Between the Buried and Me: Condemned to the Gallows, Deafheaven: Honeycomb, High on Fire: Electric Messiah, Trivium: Betrayer, Underoath: On My Teeth.