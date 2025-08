Največ nominacij za nagrade VMA prejela Lady Gaga

Razglasili so nominacije za glasbene nagrade MTV Video Music Awards 2025, bolj znane kot VMA, s katerimi se vsako leto poklonijo najboljšim glasbenim videospotom. Največ, dvanajst nominacij, gre letos Lady Gagi , ki je med drugim nominirana v kategorijah za najboljši video leta, najboljšo izvajalko leta in najboljši album leta. Sledijo ji Bruno Mars z enajstimi nominacijami, Kendrick Lamar z desetimi ter ROSÉ in Sabrina Carpenter , ki si jih delita po osem.

To je že tretjič, da pevka, ki je letos izdala album Mayhem vodi po številu nominacij za nagrade VMA. Leta 2010 se je ponašala s trinajstimi, pred petimi leti pa z devetimi.

Po sedem nominacij gre tudi Ariani Grande in The Weekndu, Billie Eilish jih ima šest, Charli XCX je prejela pet nominacij, Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus in Tate McRae pa so nominirani po štirikrat.

Med nominiranci za izvajalca leta so tudi Bad Bunny, Kendrick Lamar in Morgan Wallen, pa tudi Beyonce in Taylor Swift. Zadnji dve sta še posebej izpostavljeni, saj sta izenačeni po številu vseh dosedanjih osvojenih nagrad VMA – vsaka jih ima 30.