Največ pozornosti dobila šala, ki je večina ni razumela

Južnoafriški komik in voditelj pogovorne oddaje The Daily Show Trevor Noah se je – kot je za podelitve nagrad običajno – pri predstavitvi nominiranca za najboljši film, znanstvenofantastičnega filma Črni panter, pošalil na račun tega, da mnogi verjamejo, da je Wakanda, domišljijski kraj iz filma, resnična. Manj običajno pa je, da večina njegove šale ni razumela.

Pošalil se je, da pozna glavnega junaka filma, Tchallo, ki ga igraChadwick Boseman. "Ko sem kot deček odraščal v Wakandi, sem videl, kako je TChalla preletaval našo vas, in me opominjal na znameniti rek v jeziku xhosa: 'abelungu abazi uba ndiyaxoka' – kar pomeni 'V takšnih časih smo močnejši, če se borimo skupaj, in ne vsak zase'," je dejal. In nasmejal tiste, ki dejansko govorijo ta jezik, saj rek v resnici pomeni: "Belci ne vedo, da lažem."