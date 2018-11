Največji modni spodrsljaj J.Lo?

Priljubljeno pevko Jennifer Lopez so ujeli v objektiv na snemanju novega videospota, pri katerem je spet združila moči zDJ Khaledom.

49-letna J.Lo je tokrat resnično presenetila s svojim videzom, saj je nosila hlače z nizkim pasom, ki so razkrivale njene barvno ujemajoče se tangice. Medtem ko se nekateri sprašujejo, ali je to njen največji modni spodrsljaj, so drugi navdušeni. Prepričani so, da je ni stvari, ki ji ne bi pristajala, oziroma karkoli že obleče, zna nositi in je na njej videti odlično. Oglasili so se tudi nekateri, ki menijo, da je za takšno kombinacijo oblačil in stila prestara. No, vsake oči imajo svojega malarja, zato naj to raje ostane v presoji vsakega posameznika.