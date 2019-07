Najvplivnejši glasbeni par dal starševski nasvet kraljevima zakoncema

37-letna Meghan se je s 34-letnim možem, princem Harryjem udeležila premiere Levjega kralja v Londonu, kjer je srečala najvplivnejši par v glasbeni industriji: pevko Beyoncein njenega soproga Jay-Z-ja. Glasbenika sta velika oboževalca kraljeve družine, zato sta dano priložnost dobro unovčila in poklepetala z mladima staršema. Po poročanju tujih medijev naj bi se Meghan in Beyonce tokrat celo prvič srečali v živo.

Glasbenica je kraljevima zakoncema zaželela srečo in nekaj besed namenila tudi njunem prvorojencu, ki se ji zdi zelo prikupen, Jay-Z pa jima je dal starševski nasvet, ki ga upoštevata tudi z Beyonce: "Vedno si vzemita tudi čas zase."

Vojvodinja Sussekška se je tokrat drugič, odkar je s svojo modno izbiro nedavno razburila organizatorje Wimbledona, pojavila v javnosti. Čeprav je bila kot hollywoodska igralka prisotna na rdečih preprogah številnih dogodkov, se je tovrstnega prvič udeležila kot članica britanske kraljeve družine.

Tokrat je Meghan poskrbela za popoln videz in presenetila v obleki, ki jo je kreiral Jason Wu, zanjo pa je odštela dobre tri tisočake. Skromna pa ni bila niti pri izbiri modnih dodakov, saj je svoj izgled popestrila z elegantno Guccijevo torbico.