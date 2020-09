Najzanimivejši trenutki, ki jih je družina Kardashian delila z gledalci

Klofute, udarci s torbico, jok, smeh in prevare – vse to in še več so bili glavni akterji priljubljenega resničnostnega šova pripravljeni deliti s svojimi oboževalci. Številne epizode so gledalcem ponudile nekaj drame, ki jo je pogosto ustvarila Kim, starejša sestra Kourtney je z veseljem hladno postregla s ciničnimi komentarji, Khloe pa ob prevari poskrbela za nekaj solz.

Družina Kardashian-Jennerje pred kratkim oboževalcem sporočila, da se po 14 letih prisotnosti na televiziji z 21. sezono šova poslavlja: "S težkim srcem vam sporočamo, da smo z družino sprejeli težko odločitev. Čas je, da se poslovimo od šova V koraku s Kardashianovimi.'' Nekateri zvesti privrženci oddaj, ki sloviti klan spremljajo na vsakem koraku, so novico sprejelo z žalostjo, spet drugi menijo, da je bil za slovo že skrajni čas. Gledalci so vrsto let uživali v drami, divjih zabavah ter zasebnih trenutkih glavnih akterjev, ženske članice družine pa so pogosto navduševale s svojo izbiro oblačil ter impozantno zbirko obutve in modnih dodatkov.

Tako so bili Kardashian-Jennerjevi videti ob predvajanju prve sezone šova.

Mnogo trenutkov bo za večno zapisanih v spomin oboževalcev, zagotovo pa je eden od teh tudi pripetljaj, ki je obeležil družinske počitnice na otoku Bora Bora, kamor so se odpravili v šesti sezoni šova. Takratni zaročenec Kim Kardashian, Kris Humphries, je zvezdnico zalučal v vodo. Ob tem je izgubila uhan, vreden nekaj čez 60 tisoč evrov, pri čemer je neutolažljivo jokala. Piko na 'i' je dodal hladen komentar sestre Kourtney: ''Kim, na svetu so ljudje, ki umirajo.'' 15. sezona je postregla s škandalom, ki je zaznamoval zvezo med Khloe Kardashian in košarkarjemTristanom Thompsonom. Namreč, medtem ko je bila Khloe noseča in aprila 2018 tik pred porodom, je izvedela, da jo Tristan vara. Kljub temu je ostala z njim, vendar je kmalu naletela na slabe novice. Sezono pozneje so namreč javnost dosegle govorice, da se športnik videva z Jordyn Woods. Takrat sta zvezo dokončno prekinila, čeprav mnogi namigujejo, da sta dala razmerju novo priložnost.

Khloe je bila tik pred porodom, ko je izvedela, kaj počne oče njenega še nerojenega otroka.

Največ dramatičnih trenutkov v šovu je zagotovo mogoče pripisati Kim, ki je pogosto jokala, pri čemer jo je starejša sestra Kourtney označila za neprivlačno, zato je jok resničnostne zvezdnice zaradi njenih grimas postal že kar kulten. Trenutek, ko je potočila solze med potjo v New York, ko je že vedela, da se njen zakon s Humphriesom ne bo obnesel, je postal viralen in predmet posmeha številnih gledalcev.

Kim Kardashian pred televizijskimi kamerami solz ni zadrževala.

Kim pa je doživela tudi izredno težke trenutke, svoj strah in anksioznost je gledalcem na pladnju ponudila v emotivni epizodi, ko se je razgovorila o ropu, ki ga je doživela v Parizu. Ko je bila v času pariškega tedna mode leta 2016 sama v hotelski sobi, so vstopili nepridipravi, jo zvezali in pustili v kadi: ''Vame so uperili pištolo in mislila sem, da bodo me bodo v tistem trenutku ustrelili v glavo. Molila sem samo za to, da Kourtney znova normalno zaživi po tem, ko me najde mrtvo na postelji.''

Kim je osebni zdravnik zaradi sindroma karpalnega kanala za nekaj časa celo prepovedal uporabo mobilnega telefona.

Člani slavne družine so se pogosto tudi zabavali na svojevrsten način. Medtem ko se je Khloe znašla v zaporu zaradi vožnje pod vplivom alkohola, je njena starejša sestra Kim posnela številne selfije, kar se njuni mami Kris ni zdelo primerno.''Kim, bi prosim prenehala fotografirati sestro, ki odhaja v zapor?''je dejala hčeri.

V posebni epizodi desete sezone je Bruce Jenner, ki zdaj sliši na ime Caitlyn, hčeramaKylie inKendall sporočil, da namerava spremeniti spol. Punci sta jokali, Kendall pa je pozneje povedala, da je Bruce še zmeraj najboljša oseba na svetu in da je bil zmeraj prisoten pri njuni vzgoji.

Kim in Kourtney sta se v navalu jeze tudi zlasali.