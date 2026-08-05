Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Naključje ali hladno sporočilo? Beckhamovi in Brooklyn le nekaj minut narazen

Saint-Tropez, 05. 08. 2026 07.59 pred 50 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A. J.
Brooklyn in Beckhamovi

Saint-Tropez je to poletje gostil kar dve "veji" družine Beckham. David in Victoria Beckham sta s preostalimi otroki uživala na luksuznem oddihu na francoski rivieri, le nekaj minut hoje stran pa sta dopustovala tudi njun najstarejši sin Brooklyn Beckham in žena Nicola Peltz, s katerima nimajo več stikov. Tako blizu, a tako daleč.

Saint-Tropez v teh dneh ni bil zgolj središče luksuznega dopustovanja, ampak je postal tudi prizorišče za nadaljevanje drame Beckhamovih.

David in Victoria Beckham sta si skupaj z otroki privoščila razkošen poletni oddih na jugu Francije, v istem kraju pa sta bila tudi njun najstarejši sin Brooklyn Beckham in njegova žena Nicola Peltz, s katerima so pred meseci prekinili vse stike. Namesto skupnih počitniških trenutkov so tuji mediji tako opazili predvsem razdaljo med obema stranema družine, ki je bila skoraj komično zanemarljiva. Je šlo za naključje?

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Medtem ko sta nekdanji nogometaš in modna oblikovalka čas preživljala na luksuzni jahti ter se družila z nekaterimi znanimi obrazi, med drugim z nekdanjim košarkarskim zvezdnikom Michaelom Jordanom in njegovo ženo Yvette Prieto, sta Brooklyn in Nicola uživala na drugem, praktično sosednjem plovilu. Po poročanju tujih medijev naj bi se njuni poti v enem trenutku skoraj prekrižali – od lokacije, kjer sta bila Brooklyn in Nicola, naj bi bilo do kraja, kjer so bili David, Victoria in njuna družba, prav tako le nekaj minut hoje.

Med oddihom na francoski rivieri sta Brooklyn Beckham in Nicola Peltz čas preživljala tudi v družbi glasbene legende Eltona Johna in njegovega moža Davida Furnisha. Elton John je že vrsto let tesen prijatelj Davida in Victorie Beckham, hkrati pa je tudi boter Brooklynu in njegovemu mlajšemu bratu Romeu. Fotografi so četverico ujeli na razkošni jahti ob Azurni obali, kjer so skupaj kosili in uživali v sproščenem dnevu na morju. Elton John se glede družinskega spora Beckhamovih, ki ga javnost spremlja že mesece, nikoli ni izrekel.

Odnosi v družini Beckham so v zadnjih mesecih pogosto polnili naslovnice svetovnih medijev. Ugibanja o odtujenosti med Brooklynom Beckhamom in njegovimi starši, Davidom in Victorio Beckham, so se okrepila, potem ko se Brooklyn in njegova žena Nicola Peltz nista udeležila več pomembnih družinskih dogodkov, med drugim praznovanja Davidovega 51. rojstnega dne in drugih zasebnih srečanj.

Govorice o napetostih sicer krožijo že od njune poroke leta 2022, ko so mediji poročali o nesoglasjih med Nicolo in Victorio, a nobena stran teh navedb ni podrobneje komentirala. Kljub številnim ugibanjem družina o odnosih v javnosti večinoma molči, zato ostaja nejasno, kaj se v resnici dogaja za zaprtimi vrati.

družina beckham brooklyn dopust

Natalie Portman med nosečnostjo spoznala posebno moč svojih čutil

Bibaleze.si Ob dnevu očetov sta poslala jasno sporočilo sinu Brooklynu
Bibaleze.si Beckhamovi presenečeni: sin komunikacijo prepustil odvetnikom
Zadovoljna.si Zmenek z Beckhamom ni tako glamurozen, kot bi si mislili ...
24ur.com Prihaja Kuhinja na kolesih: Koroška z Matevžem Šaleharjem Hamom
Zadovoljna.si Prstan, ki je dvignil prah: ali je mladi Beckham res zaročen?
24ur.com Družinski spor Beckhamovih: je snaha res samo željna slave?
Bibaleze.si Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
05. 08. 2026 08.45
Pa kaj vidijo v Saint Tropezu !?
Odgovori
+1
1 0
TheJuniKorn
05. 08. 2026 08.16
Pomembno za preževitje, ne samo mene ampak celotne človeške rase....
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pretresljiva zgodba mamice: zaradi otroka je odložila zdravljenje raka
Pozabite na gnečo ob morju: ta slovenski kotiček je pravi raj za družine
Pozabite na gnečo ob morju: ta slovenski kotiček je pravi raj za družine
Poletni nosečniški stil: navdih za vroče dni
Poletni nosečniški stil: navdih za vroče dni
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
zadovoljna
Portal
Vsi govorijo o skrivni poroki, opazili so ju s prstanom na levi roki
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, dvojčki potrebujejo čas zase
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, dvojčki potrebujejo čas zase
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Rdeče pikice po britju: hitre rešitve, ki delujejo v vročinskem valu
Rdeče pikice po britju: hitre rešitve, ki delujejo v vročinskem valu
vizita
Portal
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan plavate 20 minut? Učinki, ki jih morda ne pričakujete
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
Sončne opekline niso le začasna nevšečnost: posledice lahko čutite še leta
Sončne opekline niso le začasna nevšečnost: posledice lahko čutite še leta
Zakaj se po travmatičnih izkušnjah ne počutimo več isti človek
Zakaj se po travmatičnih izkušnjah ne počutimo več isti človek
cekin
Portal
Novi trend zaradi dragih najemnin
Zakaj visok IQ še ne pomeni uspešne kariere?
Zakaj visok IQ še ne pomeni uspešne kariere?
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
moskisvet
Portal
Spletna ljubezen ga je stala 18 tisočakov
Shujšal je 45 kilogramov, njegova skrivnost pa ni bila draga dieta
Shujšal je 45 kilogramov, njegova skrivnost pa ni bila draga dieta
V balkanskem stilu: pleskavica ob 4.30 zjutraj navdušila zvezdnico
V balkanskem stilu: pleskavica ob 4.30 zjutraj navdušila zvezdnico
Hidracija v vročini: Voda, mineralna voda ali mleko?
Hidracija v vročini: Voda, mineralna voda ali mleko?
dominvrt
Portal
Teh stvari nikoli ne postavljajte ob štedilnik, če želite varnejšo kuhinjo
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Zakaj vaš likalnik pušča madeže in kako ga pravilno očistiti
Zakaj vaš likalnik pušča madeže in kako ga pravilno očistiti
Vročina v stanovanju? Poceni rešitve, ki vam bodo poleti olajšale življenje
Vročina v stanovanju? Poceni rešitve, ki vam bodo poleti olajšale življenje
okusno
Portal
Ta poletna dobrota zlahka zasenči navadne palačinke
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Pozabite drobtine: to je ključna sestavina za bolj mehke in sočne mesne polpete
Pozabite drobtine: to je ključna sestavina za bolj mehke in sočne mesne polpete
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
voyo
Portal
Kung fu panda
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881