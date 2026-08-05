Naključje ali hladno sporočilo? Beckhamovi in Brooklyn le nekaj minut narazen

Saint-Tropez v teh dneh ni bil zgolj središče luksuznega dopustovanja, ampak je postal tudi prizorišče za nadaljevanje drame Beckhamovih. David in Victoria Beckham sta si skupaj z otroki privoščila razkošen poletni oddih na jugu Francije, v istem kraju pa sta bila tudi njun najstarejši sin Brooklyn Beckham in njegova žena Nicola Peltz, s katerima so pred meseci prekinili vse stike. Namesto skupnih počitniških trenutkov so tuji mediji tako opazili predvsem razdaljo med obema stranema družine, ki je bila skoraj komično zanemarljiva. Je šlo za naključje?

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Medtem ko sta nekdanji nogometaš in modna oblikovalka čas preživljala na luksuzni jahti ter se družila z nekaterimi znanimi obrazi, med drugim z nekdanjim košarkarskim zvezdnikom Michaelom Jordanom in njegovo ženo Yvette Prieto, sta Brooklyn in Nicola uživala na drugem, praktično sosednjem plovilu. Po poročanju tujih medijev naj bi se njuni poti v enem trenutku skoraj prekrižali – od lokacije, kjer sta bila Brooklyn in Nicola, naj bi bilo do kraja, kjer so bili David, Victoria in njuna družba, prav tako le nekaj minut hoje. Med oddihom na francoski rivieri sta Brooklyn Beckham in Nicola Peltz čas preživljala tudi v družbi glasbene legende Eltona Johna in njegovega moža Davida Furnisha. Elton John je že vrsto let tesen prijatelj Davida in Victorie Beckham, hkrati pa je tudi boter Brooklynu in njegovemu mlajšemu bratu Romeu. Fotografi so četverico ujeli na razkošni jahti ob Azurni obali, kjer so skupaj kosili in uživali v sproščenem dnevu na morju. Elton John se glede družinskega spora Beckhamovih, ki ga javnost spremlja že mesece, nikoli ni izrekel.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Nekoč zavezniki, danes očitno vsak na svoji strani - Romeo, Cruz in Brooklyn Beckham leta 2023. Profimedia

brooklyn beckham Instagram

Victoria in David Beckham in Brooklyn in Nicola Profimedia

Brooklyn Beckham Profimedia

David, Victoria in Brooklyn Beckham AP

Romeo, Cruz, Brooklyn in David Beckham Profimedia

Brooklyn Beckham in Nicola Peltz. Profimedia











