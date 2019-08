Namesto 50.000 prišlo pol milijona ljudi

Ta konec tedna mineva natanko 50 let od legendarnega glasbenega festivala Woodstock, ki še danes velja za najpomembnejši festival v zgodovini. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Greatful Dead, Joan Baez, The Who, Joe Cocker, Santana in mnogi drugi so na farmo v zvezni državi New York privabili skoraj pol milijona ljudi, organizatorji so jih pričakovali desetkrat manj. Woodstock je združil vse, za kar se je zavzemalo hipijevsko gibanje in vplival na posameznike, glasbo, kulturo in politična gibanja prihodnjih generacij.

