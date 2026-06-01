Namesto Marca Anthonyja na maturi njegove hčerke Affleckov sin

Pretekli teden je bil za hčerko Jennifer Lopez in Marca Anthonyja prav poseben. 18-letnica je namreč zaključila srednješolsko izobraževanje in maturirala. Dosežku primerno je seveda potekala tudi prav posebna slavnostna podelitev, na kateri je Emme spremljala zanimiva družinska zasedba.

Poleg ponosne slavne mame je novopečeno maturantko podpirala tudi babica Guadalupe Rodríguez.

Poleg ponosne slavne mame je novopečeno maturantko podpirala tudi babica Guadalupe Rodríguez in njen brat dvojček Max, med udeleženci pa ni bilo njenega očeta. Za številne oboževalce je bilo to veliko presenečenje, saj gre za izjemno pomemben dogodek. Med prisotnimi pa je bil še en obraz, ki je marsikoga šokiral. Svojo nekdanjo polsestro je namreč prišel podpret tudi Samuel Affleck, sin Bena Afflecka in Jennifer Garner.

Otroci Bena in Lopezove so se že v času njune zveze izjemno dobro razumeli, očitno pa so v dobrih odnosih ostali tudi po njuni ločitvi. Na slovesnosti je bilo tako mogoče opaziti Emme in Samuela, kako sproščeno klepetata in skupaj pregledujeta vsebine na mobilnem telefonu, kar potrjuje njuno prijateljsko povezanost kljub kompleksni družinski dinamiki.

