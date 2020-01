Namesto po prestižno nagrado je šel v boj s plameni

Russell Crowe , avstralski filmski igralec in glasbenik je na letošnjih zlatih globusih prejel nagrado za najboljšo moško vlogo v kratki televizijski seriji oziroma filmu. Nagrado mu je prinesla biografska drama Najglasnejši glas (The Loudest Voice). Toda zvezdnik se prireditve ni udeležil, kajti v Avstraliji se tudi on bori proti požarom, ki divjajo po državi.

Igralka Jennifer Aniston , ki naj bi podelila nagrado igralcu, je prisotnim pojasnila, zakaj zvezdnika ni na prireditvi, nato pa prebrala njegovo uradno izjavo: "Tragedija, ki se odvija v Avstraliji, temelji na podnebnih spremembah. Ukrepati moramo na podlagi znanosti, svojo globalno delovno silo premakniti k obnovljivi energiji in spoštovati naš planet. Tako bomo imeli vsi prihodnost," je dejal 55-letni igralec, nato pa na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, kako se pripravlja na boj s požari in se hkrati zahvalal vsem za nagrado.

Crowe pa ni bil edini zvezdnik, ki je v sklopu podelitve omenil požare. Cate Blanchett v govoru omenila igralske kolege, ki so dali pozornost dogajanju v Avstraliji: "Nocoj je tukaj veliko Avstralcev in vem, da smo vsi hvaležni za besede našim rojakom, ki trpijo zaradi požara, zato hvala," je 50-letna avstralska igralka povedala na odru v Los Angelesu: "Poseben poziv in hvalo namenjam prostovoljnim gasilcem, ki so bili v središču boja proti podnebni katastrofi, s katero se spopada Avstralija."

Še pred samo podelitvijo pa se je na Instagramu oglasila Margot Robbie in s solzami v očeh pokazala nekaj fotografij iz otroštva, ki jih je preživela v Avstraliji. Dodala je še, da noče pokazati fotografij uničenja, ampak je želela pokazati, kako lepa je Avstralija, na koncu je še dodala, da je sama že donirala in pozvala oboževalce, če lahko prispevajo tudi sami.