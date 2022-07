'Namigovanja, da je imela Nicole afero z Elonom Muskom, so čista laž'

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Moški se je vračal domov iz službe in se ustavil v trgovini z igračami, da bi hčerki kupil darilo za rojstni dan. Prodajalki je rekel, da želi kupiti barbie. Prodajalka ga je vprašala, katero želi. »Imamo `barbie gre nakupovat´ za 19,99 evra, `barbie gre v opero´za 19.99 evra, `barbie gre na plažo` za 19.99 evra in `barbie je ločena` za 200 evrov.«

»Kako pa to? Vse barbie stanejo 19,99 evra, `barbie je ločena` pa kar 200 evrov!« »Ja veste,« je pojasnila prodajalka, »pri `barbie je ločena´ dobite še kenovo hišo, kenov avtov, kenovo jahto in kenov motor.«